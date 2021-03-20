Van’da gümrük kapısı 1 yıldır kapalı, iş dünyası tepkili

İran'da görülen corona virüsü salgını ve ölümleri üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Mart 2020 yılında kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı acil durumlar haricinde 1 yıldır açılmadı.

Ülke ekonomisinin önemli ticari kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısının normalleşmeye rağmen açılmadığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “İran turizmine yatırım yapan konaklama, kafe, restoran, lokanta ve tekstil başta olmak üzere turizm bileşenleri sınır kapısının kapalı olmasından dolayı ciddi şekilde olumsuz etkilendi” dedi.

‘NORMALLEŞMEYE RAĞMEN GÜMRÜK KAPIMIZ AÇILMADI’

24 Mart 2020 tarihinden bu yana pandemiye bağlı olarak kara sınır kapılarısının kapatıldığını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, ”2020 yılı Temmuz ayında başlatılan normalleşmeyle beraber aslında umudumuz Kapıköy Gümrük Kapısının açılacağı yönündeydi fakat ikinci kontrollü normalleşmeye rağmen de sınır kapımız açılmadı. Ama bu arada diğer Karadeniz ve Habur Sınır kapıları açıldı. Dolayısıyla ikinci normalleşme kapsamında İran'a açılan üç kapımızda bu değerlendirme kapsamında ele alınmadı” dedi.

2018 verilerine göre yılda ortalama 600 bin İranlının Van’ı ziyaret ettiğini ve kapının kapalı olmasının ciddi bir ekonomik kayıp yarattığını söyleyen Takva, “Van'ın 11 aylık pandemi nedeniyle ticari kaybı minimum 1 milyar dolar civarında” dedi.

“KENT EKONOMİSİ DURMA NOKTASINA GELDİ”

Gümrük kapısının kapalı olması nedeniyle kent ekonomisinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Takva, yüz yüze eğitimin yapılmaması nedeniyle 30 bin civarında yabancı öğrencinin kente gelememesinden kaynaklı da ciddi ekonomik kayıp yaşandığına işaret etti.

“Kapıköy sıradan bir gümrük kapısı olarak ele alınmamalı, Kapıköy sadece Van'a hizmet eden bir gümrük kapısı da değil. Bölgesel ve ulusal etkisi büyük olan bir geçiş güzergahı” diyen Takva, “Tüm Van kamuoyu bir an önce bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Kapıköy Gümrük Kapısının açılması yönünde bir beklenti içerisinde” ifadelerini kullandı.