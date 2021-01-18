Varank: Akkuyu 2023’te elektrik üretmeye başlayacak

Bakan Varank, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte, Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapımı devam eden ve Türkiye’nin ilk nükleer tesisi olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerle yapılan toplantının ardından sahaya çıkan ve daha sonra kameraların karşısına geçen Varank, “Burası Türkiye’nin 60 yıllık hayali. Bu yerin lisansı 1976 yılında verilmiş ama o tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu.

Burası 10 kilometre karelik bir alan. 4 bin 800 megavat gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı devam ediyor. Arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık, süreç nasıl ilerliyor onu değerlendirdik.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK POLİPROPİLEN TESİSİNİN TEMELİ ATILIYOR

Adana-Ceyhan enerji ihtisas endüstri bölgesinde de bir dizi incelemelerde bulunan Bakan Varank, “Ceyhan bölgesi Türkiye’nin enerji ve petrokimya açısından önemli bir bölgesi. Petrokimya endüstri bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Alanda incelemelerde bulunduk. Bir firmamız orada Türkiye’nin Polipropilen tesisinin inşaatına başlayacak. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri orada yapılıyor. Bu bölgeler Türkiye’ye önemli getirilerin olacağı yatırımların yapılacağı bölgeler.” diye konuştu.

ÜLKE İHTİYACININ YÜZDE 10’U KARŞILANACAK

Akkuyu NGS, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan anlaşmaya istinaden Rosatom tarafından inşa edilmeye başlandı.

Her biri 1200 MW güce sahip VVER-1200 tipi III+ nesil reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak. İşletme ömrü 60 yıl olan ve bu süreyi 20 yıl daha uzatma imkanı bulunan Akkuyu NGS’nin, işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kWh üretim sağlaması planlanıyor.

Bu miktar, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90’ının karşılanması için yeterli bir miktar olarak biliniyor. Akkuyu, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecek. (DHA)