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‘Varlık Barışı’na başvuru süresi 6 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan genelge ile Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:52, 30/06/2021
HaberlerEkonomi
‘Varlık Barışı’na başvuru süresi 6 ay uzatıldı

Kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen yasa kapsamında başvuru süresini uzatma kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan, 4196 sayılı, “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar” ile ‘Varlık Barışı’nın süresi 6 ay daha uzatıldı.

VERGİSİZ GETİREBİLECEKLER

Bu kanunla yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi hedeflenmişti.

‘Varlık Barışı’ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.

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Yayınlanma Tarihi:08:45,