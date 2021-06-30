‘Varlık Barışı’na başvuru süresi 6 ay uzatıldı

Kamuoyunda ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen yasa kapsamında başvuru süresini uzatma kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan, 4196 sayılı, “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar” ile ‘Varlık Barışı’nın süresi 6 ay daha uzatıldı.

VERGİSİZ GETİREBİLECEKLER

Bu kanunla yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi hedeflenmişti.

‘Varlık Barışı’ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.

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