Vatandaş evden çıkmaya başladı

Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Coronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması”nın 44. Dönem sonuçlarına göre, salgın günlük hayattaki davranış kalıplarında büyük değişimler yarattı. Araştırmaya göre toplumun neredeyse yarısı (%46) artık internetsiz bir hayatı düşünemiyor. İnternet kullanım amaçlarına bakıldığında ise çalışanların yüzde 41'i iş amaçlı video konferanslara daha fazla katıldığını belirtti. Artan vaka sayılarının etkisiyle Aralık 2020 döneminde vatandaşların büyük çoğunluğu tekrar eve kapanmıştı. Şubat 2021 ortasından itibaren ise bu eğilim değişerek, zorunlu olmayan ihtiyaçlar için dışarı çıkanların oranı, ocak başından bu yana 7 puanlık bir artışla %38 olarak gerçekleşti.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Araştırma sonuçlarını değerlendiren, Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen evden çıkışlarda bir artış gözlendiğini aktardı. Karantina dönemi boyunca internetin daha fazla alan kapladığını dile getiren Gedik, “Neredeyse her iki kişiden biri interneti kendisi için vazgeçilmez olarak görüyor” dedi.

YIKIMLAR İZ BIRAKIYOR

Salgının öne çıkardığı online alışveriş son dönemde büyük bir ivme kazandı. Ipsos Türkiye CEO'su Gedik, “Salgın endişesi ile perakende noktalarına daha seyrek gitme eğilimi alışverişte de bir dönüşüme yol açıyor. Vatandaşların yarıdan fazlası bu dönemde daha fazla online alışveriş yapmış. Büyük yıkımlar arkalarında iz bırakıyorlar, bu yeni durumun salgın sonrasında da genel olarak kalıcılaşması şaşırtıcı olmayacak” dedi.