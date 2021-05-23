Vatandaş ‘yarın bir gelirim olur mu’ endişesiyle yaşıyor

Teknoloji ile birlikte tüm dünyayı saran bir kitlesel işsizlik ve işlevsizlik dalgası geliyor. Pandemi ile bu dalganın etkisinin daha da arttığını anlatan Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, kitlesel işsizliğin toplumsal krizlere yol açmaması için çözümün Vatandaşlık Temel Geliri (VTG) olduğunu anlattı. VTG ile ilgili çalışmalar yapan Köylüoğlu, geleceğini öngöremeyen (precarious) ve işçi sınıfı (proletarya) terimlerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan “prekarya” kavramının altını çizdi. 15 Mayıs'ta Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye 2'nci Kongresi'ni düzenleyen Köylüoğlu şunları anlattı:

NÜFUSUN YÜZDE 30'U

“Gelecek kaygısı yaşayan, aralıklı ve eksik istihdam da dahil iş güvencesi olmayan kesimler prekarya olarak adlandırılıyor. Türkiye'de nüfusun minimum yüzde 30'unun geleceğini öngöremeyen prekarya sınıfında olduğu tahmin ediliyor. Bu, insanların psikolojisini çökerten bir durum. Pandemi öncesi bir bankacı prekarya olarak görülmüyordu ama teknoloji ile artık o da gelir endişesi taşır oldu. Gelir endişesi taşıyanlar evlilik kontratı, büyük çaplı alışveriş yapamıyor… Pandemi süreci şirketleri, merkez bankalarını hatta ülkeleri bile prekarya haline getirmiş durumda.”

PATRON DA ALACAK

Köylüoğlu demokrasiyi de güçlendireceğini vurguladığı Vatandaşlık Temel Geliri'nin bu yoğun gelecek kaygısını ortadan kaldıracağını vurguladı. Vatandaşlık Temel Geliri, devletin bir defaya mahsus bağış olarak değil, birey bazında belirli aralıklarla ve bir ömür boyu herhangi bir sınırlama ve şart olmaksızın tüm bireylere koşulsuz maaş ödenmesi anlamına geliyor. Bu modelde bir holding patronu da işsiz bir birey de aynı temel geliri baz gelir olarak alıyor. VTG Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, temel gelirin vatandaşları özgürleştirerek muhtaçlıktan kurtardığını ve bunun yeni bir gelecek modeli olduğunu anlattı.

Gelir dağılımını yeniden tasarlıyor

Vatandaşlık Temel Geliri ile tüm gelir gruplarından bir miktar kesilip (2. şekil) tekrar dağıtılıyor ve hepsinin altında baz bir gelire (5. şekil) dönüşüyor. Yeni gelir dağılımında (6. şekil) en alt gelir grubu önemli bir gelir artışı elde ediyor, en üst gelir grubu gelir kaybına uğruyor. Ancak oluşacak talep artışı ile üst gelir grubunun kaybını hızla karşılayacağı hesaplanıyor.

“10 YIL İÇİNDE HAYATA GEÇECEK”

Dr. Köylüoğlu'na göre siyasiler temel geliri değil, sosyal yardımlarla belirli kesimleri kendilerine muhtaç bırakmayı tercih ediyor. Peki siyasi destek olmadan VTG nasıl hayata geçecek? Dr. Köylüoğlu, “Teknoloji ile Vatandaşlık Temel Geliri temelden kendine bir destek bulacaktır. Sosyal devletin güçlü olduğu ülkelerde VTG'nin hayata geçmesi daha zor ama Türkiye'de sorunlar tetikleyici olacak” diye konuştu. Köylüoğlu, Türkiye'nin Temel Gelir'in ilk uygulanacağı ülkelerden olacağını, 2030'a kadar pek çok ülkede hayata geçeceğini öngördü.