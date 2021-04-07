Vatandaşa göre TÜİK rakamları gerçek enflasyonu yansıtmıyor

Kamera: Sinan Tunç

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.08 yıllık yüzde 16.19 arttı. Muhalefetin gerçek rakamları yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirdiği TÜİK’in rakamlarını pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da inandırıcı bulmadı.

“GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 35-40 ARASI”

Pazar alışverişine çıkan tüketicilerden Hüseyin Çelik, ” Enflasyon, televizyonlarda işittiğimiz gibi değil ki. Şu anda bizim alışveriş yaptığımız enflasyon geçerli. Cebimize koyduğumuz 100 lira ile ne alabiliyoruz bu önemli. İki sene evvel 50-60 lirayla gidebiliyorduk, şimdi 150 lira harcıyoruz aynı şeyler aşağı yukarı. Yüzde 100 bir artış var. Dün açıklandı yüzde 16,19. Gerçek enflasyon yüzde 35-40 arası. 6-7 liradan aşağı bir ürün yok. ” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN VATANDAŞ NE YAPSIN?”

Bir başka tüketici Aysel Koca, pazar fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek “Fiyatlar yüksek, geçinmek zorlaşmış. Bu halk böyle ne yapacak bilmiyorum. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Kendilerinin tuzu kuru olduğu için vatandaşın halini anlamıyorlar. Geçen yıl 100 lirayla yine iyi kötü bir şey alıyorduk şimdi mümkün değil, 200 lira cebine koyman lazım. Asgari ücretle geçinen bir vatandaşı düşünelim. Ne yapsın?” ifadelerini kullandı.

“AKŞAM ÜZERİ MİLLET ATILAN ÜRÜNLERİ TOPLUYOR”

Tezgah tezgah gezerek en ucuzunu almaya çalıştığını kaydeden Mehmet Özkan, “Çok pahalı. Hep gezdim. 2 buçuk liralık var, 5 liralık var. 2 buçuktan aldım ıspanağı. Geçinemiyoruz. Burada soracaksın, burayı görsün. Yüzde 30’dan, 40’dan aşağı değildir enflasyon. Bunu herkes biliyor, köydeki çoban da biliyor, 70 yaşındaki dede de biliyor. Valla perişanız. Emekliyiz, evimiz kira zor geçiniyoruz. Bak dolaşıyoruz, ne alacağız diye. Üsttekiler başka şeylerle uğraşıyor dereyle, tepeyle, ormanla uğraşıyor. Biraz vatandaş uğraşsın, aç millet. Akşam üzeri olunca millet atılan ürünleri topluyor.” şeklinde konuştu.

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