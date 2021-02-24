Vatandaşın parasını yiyip elektriğini kesiyorlar

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN KRİTİK UYARI:

Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sayısı giderek artarken, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) kritik bir öneri geldi. EMO Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, elektrik abonelerinden olası borçlara karşılık “güvence bedeli” adı altında bugüne kadar en az 2.5 milyar lira nakit para toplandığını, şirketlerin bu paraları abonelerin zor günlerinde kullanmak yerine bankalara yatırıp faiz geliri elde ettiğini söyledi.

ÖNCEDEN TAHSİL EDİLDİ

Milyonlarca elektrik abonesinden tahsil edilen güvence bedellerinin zor duruma düşüp faturasını ödeyemeyen vatandaşın elektriğinin kesilmemesi için kullanılması gerektiğini belirten Sakarya, “Vatandaştan toplanan güvence bedeli üzerinden şirketler faiz kazancı elde ederken, o paraları ödeyen vatandaşın elektriği 20 liranın üzerindeki borcundan dolayı kesiliyor. Ödenmeyen borç güvence bedelinin belirli bir düzeyine, örneğin yüzde 70'ine ulaşıncaya kadar kimsenin elektriği kesilmemeli. Çünkü o para vatandaştan zaten çok önceden tahsil edildi” dedi. Sakarya, elektrik aboneliği sırasında olası riskler için meskenlerden kilovatsaat başına 37.6 lira güvence bedeli, ortalama 6 kilovatsaatlik tüketimi olan bir aboneden 226 lira alındığını belirtirken, yılda 1 milyondan fazla yeni aboneden en az 226 milyon lira toplandığını, 2013'ten bu yana biriken paranın 2.5 milyarı aştığını söyledi.