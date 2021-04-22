Vatandaşların döviz mevduatları arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 16 Nisan ile biten haftada, 9 Nisan ile biten haftaya göre 2 milyar 234 milyon dolar artarak, 223 milyar 1 milyon dolardan 225 milyar 235 milyon dolara yükseldi.

Parite etkisinden arındırıldığında ise yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında yaşanan artış 1 milyar 345 milyon dolar oldu.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da yükseliş görüldü. 9 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 2 Nisan ile biten haftaya göre 851 milyon dolar artarak, 139 milyar 618 milyon dolardan 140 milyar 469 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırıldığında ise vatandaşların döviz hesaplarında 257 milyon dolarlık artış gözlendi.

NER REZERVLER MAYIS 2003 SEVİYESİNDE TCMB'nin net uluslararası rezervleri 16 Nisan'da bir önceki haftaya göre 658 milyon dolar artışla 10.59 milyar dolara yükselmesine rağmen Mayıs 2003'ten bu yana en düşük değeri aldı. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 9.93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

16 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları artış gösterdi. 9 Nisan ile biten haftada 251 milyar 472 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 16 Nisan ile biten haftada, 2 milyar 755 milyon dolar artarak 254 milyar 227 milyon dolara yükseldi.

ZİRVE 236.1 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görüldü.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL'nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti.