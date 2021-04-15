Vatandaşların döviz mevduatları geriledi

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 9 Nisan ile biten haftada, 2 Nisan ile biten haftaya göre 1 milyar 802 milyon dolar artarak, 221 milyar 199 milyon dolardan 223 milyar 1 milyon dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında ise yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında yaşanan artış 396 milyon dolar oldu.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI AZALDI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da yükseliş görüldü. 9 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 2 Nisan ile biten haftaya göre 461 milyon dolar artarak, 139 milyar 157 milyon dolardan 139 milyar 618 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırıldığında ise vatandaşların döviz hesaplarında 509 milyon dolarlık düşüş gözlendi.

NET REZERVLER NİSAN 2003 SEVİYESİNDE TCMB'nin net uluslararası rezervleri 9 Nisan'da bir önceki haftaya göre 750 milyon dolar düşüşle Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 9.93 milyar dolara indi. TCMB'nin net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 10.68 milyar dolar seviyesindeydi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

9 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları artış gösterdi. 2 Nisan ile biten haftada 249 milyar 664 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 9 Nisan ile biten haftada, 1 milyar 808 milyon dolar artarak 251 milyar 472 milyon dolara indi.

ZİRVE 236.1 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre, lokallerin yabancı para mevduatları 2020 yılında yaklaşık 42 milyar dolar artıştan sonra 22 Ocak haftasında 236.1 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü. Daha sonra sınırlı gerilemeler görüldü.

Yerleşikler geçen yıl uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle TL’nin değer kaybedeceği beklentisiyle dövize ve altına yönelmişti.