Vatandaştan iktidara dolar tepkisi

Kamera: Sinan Tunç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TRT yayınında yaptığı “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Fazileri düşürmemiz şart.” açıklamasının ardından dolar 8.81 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından TL değer kaybetti. Vatandaşlar, Türk lirasındaki değer kaybını SÖZCÜ’ye yorumladı.

“DIŞA BAĞLI YAŞADIĞIMIZ İÇİN HEPİMİZİ YÜKSELİŞ ETKİLİYOR”

Avukat Fulya Görür, “Bu yükselişler benim cebime yansıyor. Benimle beraber çalışanlarımın cebine yansıyor. Bugün aldığımızı ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz. Geçen gün etin fiyatının 190 lira olduğunu gördüm. İthal edilen ette dövizle giriyor ülkemize. Her şey dışarıdan geliyor ülkemize. Ham madde yok. Üretim yok. Dolayısıyla dışa bağımlı yaşadığımız içinde hepimizi etkiliyor.” diye konuştu.

“YA FAİZİ ARTIRMANIZ LAZIM YA DA DÖVİZİN ARTIŞINA RAZI OLMANIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanlarının dövizi etkilediğini söyleyen Ilgaz Can, “Faiz işi biraz denge işi. Ekonomist olduğunu söylüyor kendisi ama ekonomideki gidişatın sebebi kendisi. Ya faizi artırmanız lazım ya da dövizin artışına razı olmanız lazım. O tahterevalli şeklinde devam ediyor ama neye güvendiğini bilemiyorum. Türkiye, üretim toplumu olduğu zaman söyledikleri mantıklı olabilir ama üretimi de bugünden yarına artıramıyorsunuz. Taşlarla, inşaatlarla bu iş olmuyor maalesef.” ifadelerini kullandı.

“DOLARLA MAAŞ ALMIYORUZ AMA YEDİĞİMİZ HER ŞEY DOLARLA GELİYOR”

Hiçbir birikimleri kalmadığını belirten emekli öğretmen Melahat Çağlar, “Evlilik alyansımı dahi sattım. Babamdan kalan bir yüzük var. Bunu da artık satmak istemiyorum. Hiçbir şey kalmadı, bitti. Beş kuruş para kenarda yok, bitti. Diyorlar ki ‘Dövizle mi maaş alıyorsun?’ Dolarla maaş almıyoruz ama yediğimiz her şey dolarla geliyor.” şeklinde konuştu.