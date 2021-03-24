Vatandaştan Merkez operasyonuna tepki

Kamera: Sinan Tunç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 buçuk ay önce atadığı Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alırken yerine AKP eski milletvekili Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu atadı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası’na 20 ay içinde dördüncü kez başkan atanmış oldu. Bu durum, piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Vatandaşlar, Sözcü mikrofonuna ekonomiyi değerlendirdi.

“BİRAZ ÇİZMEYİ AŞIYORUZ GİBİ GELİYOR”

Cihat Akpınar: Naci Ağbal’ı kendisi oraya güvendi, getirdi sonradan da aldı. Reis-i cumhurun idealinde bir şey var; faiz düşecek. Adam geldi, faizleri artırdı. Fakat Naci Ağbal’ı görevden almasaydı daha iyi olurdu gibime geliyor. Adam, gayet güzel çalışıyordu. Türkiye’de ekonomik sorun; plansız, programsız harcamalar. Doğruları söyleyince adamı yedi köyden kovuyorlar. Her şey yerinde yapılır. Paran varsa yaparsın, borca girersen anan ağlar. Yol yapıyoruz, 30-40 sene borçlanarak yapıyoruz. Köprü, baraj yapıyoruz borçlanarak yapıyoruz. Biraz çizmeyi aşıyoruz gibime geliyor.

Ali Yıldırım: Ben bir şey anlayamadım. 3-4 ay evvel getir, ondan sonra çek. Birden para kazananlar… Bu gidişatı hiç beğenmiyorum ben. Hükümetin gidişatı da yanlış. Devamlı yalpa yapıyorlar. Ne olacağı belli değil. Ekonomideki en büyük sorun işsizlik. Düştü diyorlar nasıl düştü onu da anlamış değilim.

“DOLARLA MAAŞ ALMIYORUZ AMA…”

Ahmet Bilgin: Daha önce ekonomi bakanımız ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?’ demişti. Dolarla almıyoruz, Türk lirasıyla alıyoruz ama tabi ki harcamalarımız hepsi dolarla oluyor. Bu yüzden, hakikaten tüm Türkiye vatandaşları olarak hepimiz mağduruz ve Türk lirası çok ciddi değer kaybetti özellikle dün. Merkez Bankası’nın başkanı görevden alındığı için mi oldu bu durum onu bilemiyoruz ama bunun büyük bir etkisi olduğunu farkındayız. Bir ekonomi politikamız yok açıkçası, milli eğitim politikamız olmadığı gibi. Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik ve pandemiden dolayı iş yerlerinin kapanması ve özellikle kafeler. Ben, eski bir kafe işletmecisiyim ve eski garsonlarımı gördüğümde benden borç istiyorlar.

Umut Deniz: Tamamen ekonomi olarak batıştayız. Ben, iki üniversite mezunuyum. İşsizim. Kendi alanımda iş bulamıyorum. Bize, gençlere diyorlar ki, ‘İş beğenmiyorsunuz’ böyle devam edemez diyorlar ama gülünç duruma düşüyoruz. Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik ve gençlerin ne yapacağını bilememesi.