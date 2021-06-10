Vatandaştan TÜİK’e işsizlik tepkisi

Kamera: Sinan Tunç

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 275 bin kişi arttı. Nisan 2020’ye göre ise 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. Rakamlarla ifade edilen işsiz vatandaşlar, TÜİK verilerini yorumladı.

“ETRAFIMDA ÇOK FAZLA İŞSİZ VAR”

Daha önce kuryelik yapan ancak 4 ay önce işsiz kalan 23 yaşındaki Enes Dağkilit, İŞKUR’a gelerek bir umut iş arayanlardan. Dağkilit, “İşsizlik rakamlarına inanmıyorum. Daha fazladır bence. Etrafımda çok fazla işsiz var. Geçim sıkıntısı pandemiden dolayı da aşırı derecede arttı.” diye konuştu.

“ASFALTA EKMEK BANILMIYOR”

TÜİK’in açıkladığı rakamlara inanmadığını ve güvenmediğini söyleyen Arkın Cengiz, “Cumhurbaşkanını memnun etmek için öyle açıklamalarda bulunmasınlar. Gerçek rakamları halka aktarsınlar. Sayın Cumhurbaşkanından ricamız, yol yapsınlar sağolsunlar ama şunu bilsinler yol yenmiyor. Köprü yapsınlar sağolsunlar ama köprü yenmiyor. Bunlar tabi ki ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hizmet sunsunlar, sağolsunlar ama şunu da unutmasınlar, asfalta ekmek banılmıyor. Ekmek banacağımız insanların ekmeğini aşını da kazanabileceği yollar da bize sunsunlar. Sayın Cumhurbaşkanı veya TÜİK’in yetkilileri nereden bakıyorlar da o rakama bilmiyoruz. Biz halkın içinde olan insanlar olarak işsizlik rakamlarının o şekilde olmadığını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HEP KENDİ AKRABALARINI ALMASINLAR İŞE”

Tekstil işçisi olarak çalışırken 1 yıl 4 ay önce işsiz kalan 41 yaşındaki Özkan Okumuş, o günden beri iş arıyor. Sürekli İŞKUR’a gelen ancak henüz iş bulamayan Okumuş, hasta annesine bakmak için çalışmak zorunda olduğunu anlattı. Okumuş, “Kendi taraflarını ve kendi akrabalarını işe almasınlar hep. Bize de yardım etsinler. Tekstil olur, market olur ne iş olursa yaparım. Ben AKP üyesiydim. Bana iş bulacaklarını söylemişlerdi ancak bulmadılar.” diye konuştu.

Pandemiden dolayı 17 yıllık işyerini kapatan ve işsiz kalan Zeki Yalçın Kaya, herkesin derdinin işsizlik olduğunu kaydetti. Kaya, “275 bin artan işsiz sayısından biri benim ve arkadaşlarım da isşiz” dedi.