Vergi muafiyeti sadece asgari ücretlilere

Asgari ücreti aşana AGİ verilecek. Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ile Asgari Geçim İndirimini kaldıran yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

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Meclis'e gelen 13 maddelik yasa teklifi, komisyon toplantısında ve daha sonra yapılan açıklamaların aksine farklı bir içerik taşıyor. Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan tutarları için kaldırılacağı, böylece Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tüm ücretli çalışanlar için tarihe karışacağı belirtiliyordu. Ancak Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretleri için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların' ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak. Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

5.385 TL'LİK ÜCRET SINIR

Asgari ücretin üzerindeki ücretlerden vergiler kesildikten sonra net asgari ücretin altına düşenler AGİ yoluyla net asgari ücrete eşitlenecek. Buna göre, 5 bin 4 liralık brüt asgari ücreti aşıp 5 bin 385 lirayı aşmayan tüm ücretliler asgari ücretin altına düşeceği için AGİ ödemesi yapılarak bu ücretler de 4 bin 253 liraya tamamlanacak.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında Gelir ve Damga vergileri kaldırıldı” açıklamasını yapmıştı. Ancak verilen bu söz yeni yasa teklifiyle boşa düştü. Eğer yasa söz verildiği şekliyle çıkmış olsaydı, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden istisna olacak, bu sayede maaşlar az da olsa artacaktı.

İş dünyasından oynak kur ve enflasyon tepkisi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) dikkat çeken bir asgari ücret değerlendirmesi geldi. TÜRKONFED açıklamasında, “Yüzde 50'lik bir artışla Asgari Geçim İndirimi de dahil olmak üzere 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücret, aslında gerçek enflasyon ile halkın enflasyonunun birbirini tutmadığını göstermiştir” denildi. Açıklamada, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışın devam etmesi durumunda yapılan yüzde 50'lik zammın eriyeceği belirtildi. Bununla birlikte Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı

Alp Avni Yelkenbiçer, asgari ücretteki artış sonrası küçük işletmelerin işten çıkarma yap-

maması için sosyal güvenlik ve istihdam desteğinin yapılması gerektiğini söyledi.