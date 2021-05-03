Vergi ve sigorta borçlarına yeniden af gelecek mi?

Çek yasasında son durum ne? Vergi ve sigorta borçlarına yeniden af gündemde mi? Kurumlar vergisi oranı nasıl arttı?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş sordu, vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen Sözcü TV YouTube canlı yayınında yanıtladı.

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