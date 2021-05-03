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Vergi ve sigorta borçlarına yeniden af gelecek mi?

Ekonominin nabzı Sözcü TV'de attı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş sordu, vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen Sözcü TV YouTube yayınında yanıtladı.

Güncellenme: 22:53, 03/05/2021
HaberlerEkonomi

Çek yasasında son durum ne? Vergi ve sigorta borçlarına yeniden af gündemde mi? Kurumlar vergisi oranı nasıl arttı?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş sordu, vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen Sözcü TV YouTube canlı yayınında yanıtladı.

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Yayınlanma Tarihi:20:31,