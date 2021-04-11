Vitrin Çorum ama üretim Serinhisar

Türkiye'deki leblebi üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiren Serinhisar'da üretim tam kapasite sürüyor. Pandemi döneminde kuruyemiş tüketiminin artması leblebi imalatçılarının işlerini açtı. Serinhisarlı üretici leblebide Çorum isminin öne çıkmasından da rahatsız değil. Leblebiciler Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, 165 firmanın tam kapasite ile üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

40 ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Kobaş, “Çorum vitrin, Serinhisar üretim üssü. Burada üretilen leblebiler 39 ülkeye ihraç ediliyor. Çorum'a da leblebi buradan gidiyor. Serinhisar nohudu ilçe dışından satın alarak burada leblebiye dönüştürüyor. Leblebi içinde hiçbir katkı maddesi yok. Ateş ve su ile nohuttan üretilen doğal bir ürün. Acılısından tuzlusuna, çikolatalısından traliçelisine 40 çeşit leblebi var” diye konuştu.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan vatandaş kuruyemiş tüketimini artırdı. Bu durum leblebi üretiminin başkenti olan Denizli'nin Serinhisar ilçesinde işletmelerin tam kapasite ile çalışmasına neden oldu. Serinhisar'da Leblebiciler Kooperatifi bünyesindeki 165 imalatçı izinleri iptal etti, tüm enerjisini üretime verdi.

39 ÜLKEYE İHRACAT

Leblebisi ile tanınan kent Çorum olsa da Türkiye'deki üretimin büyük bölümü Serinhisar'dan gerçekleştiriliyor. 39 ülkeye yılda 350 milyon dolarlık leblebi ihraç eden Serinhisar, iç piyasaya da 450 milyon liralık ürün sağlıyor. Dünyada tüketilen leblebinin yüzde 65'ini Türkiye karşılıyor, üretimin yüzde 80'i ise Serinhisar'da gerçekleşiyor. Serinhisar'da sektörde binin üzerinde çalışan bulunuyor. Hayvancılık ve leblebicilik dışında geçim kaynağı bulunmayan ilçede leblebi istihdamın da önemli bölümünü üstleniyor.

13 AŞAMA 2 AYLIK ÜRETİM SÜRECİ VAR

Serinhisar'da leblebinin macerası iki aylık bir süreci kapsıyor. Ham nohudun leblebiye dönüşmesi 13 aşamada gerçekleşiyor. Cemal Kobaş, imalat aşamalarını şu şekilde anlattı:

“Nohut boyutlandırılıp, 170 derece ateşte ısıtılıyor. Keten çuvallarda 15-20 gün dinlenmesi sağlanıyor. Sonra ikinci kez kavruluyor. Bu işlemden sonra 20 gün ikinci dinlenme sürecine giriyor. Sonra sulanıyor. 24 saat daha bekletilip, toplama ve serme sonrası tekrar boyutlandırılarak ön ısıtmadan geçiriliyor. 170 derecede bakır tava ve selvi ağacından yapılma mafrak ile karıştırılarak kabuğu soyuluyor. Bundan sonra ürün tek kavrulmuş leblebi olarak tüketime hazır hale geliyor.”