Wall Street devlerinden aşı hamlesi

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, corona virüse karşı aşılanmayan çalışanlarının New York’taki ofislerine girmesini yasaklamaya hazırlanıyor. ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan da benzer bir açıklama yaparak çalışanlarına aşılamayı zorunlu kılabileceklerini belirtti.

Morgan Stanley, aşılanmayan personelinin ofise girmemesini ve uzaktan çalışmaya devam etmesini istiyor. Aşılanan personel ise maske ve mesafe önlemleri olmadan çalışabilecek.

Firma ‘aşılı personeli ofise almama’ politikasının amacının maskeye ve mesafeye ihtiyaç duymadan normal bir ofis ortamı yaratmak olduğunu söyledi.

“RESTORANA GİDİYORSANIZ OFİSE DE GELİRSİNİZ”

Ofise dönüp dönmeme konusunda tereddüt edenlere tepki gösteren Morgan Stanley İcra Kurulu Başkanı James Gorman, bir konferansta “New York’ta bir restorana gidebiliyorsanız ofise gelebilirsiniz ve sizi ofiste istiyoruz” dedi.

Gorman, ofislerdeki çalışanların %90’ından fazlasının zaten aşılanmış olduğunu ve bu sayının yüzde 100’e yaklaşmasını beklediğini söyledi. Goldman Sachs ve JP Morgan gibi Wall Street’in büyük şirketleri geri dönüşü zorunlu kılarken Gorman Eylül’e kadar böyle bir zorunluluk olmadığını ancak Eylül’de ofis dolmazsa başka türlü konuşacağını söyledi.

JPMORGAN’DAN AŞI ÇIKIŞI

JPMorgan da konu ile ilgili benzer bir çıkış yaptı. Şirket, çalışanların corona virüse karşı aşılanmasının gerekebileceğini söyledi. Yapılan açıklamada “Gelecekte, tüm çalışanların yasal gerekliliklere ve tıbbi veya dini düzenlemelere uygun bir corona aşı olmasını zorunlu kılabiliriz.”

“ABD’DE İŞ İÇİN AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC ise resmi sayfasında ise “Çalışmak için aşı olmam zorunlu mu?” sorusuna şöyle yanıt veriyor:

“Federal hükümet, bireyler için aşı yapılmasını zorunlu kılmaz. Bazı sağlık çalışanları veya temel çalışanlar için, örneğin bir eyalet veya yerel yönetim, bir eyalet yasası veya başka bir yasa gereği işçilerin aşılanmasını talep edebilir veya zorunlu kılabilir.”

FARKLI GÖRÜŞLER HAKİM

Wall Street’te uzaktan çalışma ve aşılamaya ilişkin farklı görüşler mevcut. BlackRock adlı yatırım yönetimi şirketi geçen hafta yalnızca aşıları tam olan kişilerin geri dönmesine izin vereceğini söylerken Bank of America ise aşılı personelin dönüşüne öncelik verileceğini ancak Eylül’den itibaren tüm personeli çağıracağını açıkladı. Üst düzey yöneticiler ise ofise dönerek çalışmaya başladı.

JPMorgan da ofislerini doldurmaya başlayan şirketler arasında. Firma personellerine gelecek aydan itibaren dönüşe hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi. Deutsche Bank ise ABD’deki çalışanlarına Eylül’e kadar dönüş planlamamalarını söyledi.

Bankacılık sektöründe ofislere geri dönüş yavaş yavaş gerçekleşirken diğer sektörlerde durum daha farklı. Facebook ve General Motors gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler gelecekte çalışanlarına daha fazla uzaktan çalışma sözü vermişti.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, uzaktan çalışmanın üretkenliğe yardımcı olmadığını bildirdi. Forbes dergisinin haberine göre konu ile ilgili, Solomon, “Bizimki gibi işbirlikçi bir çıraklık kültürü olan bir işletme için uzaktan çalışma ideal değil. Ve bu yeni bir normal değil.” açıklamasında bulundu. Solomon, şirketinin uzaktan çalışma nedeniyle zarar gördüğünü öne sürse de Goldman Sachs, 2021’in ilk çeyreğinde yaklaşık 18 milyar dolar gelir ve 7 milyar dolar kar bildirdi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ETKİLİ

Bankaların uzaktan çalışmanın norm haline gelmesini istememelerinde gayrı menkul sektörünü ayakta tutma amacı yatıyor. New York’ta her on kişiden biri gayrimenkulden veya ona bağlı işlerden para kazanıyor.

Bloomberg’e konuşan Gayrimenkul uzmanı Julie Whelan, iyi iç mekan hava kalitesinin artık ofis alanı arayan şirketler için en çok aranan şey olduğunu belirtti.

