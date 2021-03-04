Walt Disney onlarca mağazasını kapatacak

Walt Disney Company, dünya genelinde bulunan 300’den fazla mağazasının yaklaşık yüzde 20’sini bu yıl sonuna kadar kapatarak e-ticarete odaklanacak.

Şirket, Kuzey Amerika’da en az 60 mağazasını kapatmayı planlıyor. Avrupa’da da mağaza sayısında ciddi azaltıma gidilecek.

Şirket kasım ayında yaptığı açıklamada öncelikli olarak eğlence parklarından olmak üzere toplam 32 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

100 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI ÜCRETSİZ İZNE YOLLAMIŞTI

Corona virüsü salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket eylülde ayında 28 bin olacağını söylediği işten çıkarma sayısını artırmıştı.

Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtmişti.

Şirket geçen yılın nisan ayında corona virüsünün ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle 100 binden fazla çalışanını ücretsiz izne çıkaracağını duyurmuştu. O dönem yapılan açıklamada alınan diğer önlemlerle birlikte ayda 500 milyon dolar tasarruf yapılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.