Webhelp, Teknofix’i satın aldı

Webhelp, saha hizmetleri şirketi Teknofix'i bünyesine kattığını açıkladı. 2020 yılı sonunda tamamlanan bu satın alma ile Webhelp, Teknofix hisselerinin yüzde 100'üne sahip olurken, hizmet portföyüne saha hizmetlerini de ekledi.

Atılan bu adımla, iş ortaklarına uçtan uca müşteri yönetimi çözümlerinin sağlanması amaçlanıyor. Geliştirilecek yeni çözümler ile sahada satış, teslimat, kurulum, teknik destek, yüz yüze müşteri hizmetleri gibi farklı çalışma modellerini hizmet portföyüne katacak.

2021 HEDEFİ 1 MİLYAR TL CİRO

Satın alma ile ilgili değerlendirmede bulunan Webhelp Türkiye CEO'su Metin Tarakçı, “Sektörünün lideri olan Teknofix, bugüne kadar toplam 3.7 milyon hane ziyareti gerçekleştirdi. İnanıyoruz ki, Webhelp çatısı altında Teknofix çok daha farklı rekorlara koşarken, Webhelp olarak bizler de, yüzde 100 müşteri memnuniyetini ve uçtan uca hizmet yönetimini esas alan kurum kültürümüzü bir adım daha güçlendireceğiz. Webhelp Türkiye olarak ülkemizdeki yatırımlarımızı ve istikralı büyümemizi sürdürerek, 2021 yılında 1 Milyar TL ciro hedefimize de emin adımlar ile ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.