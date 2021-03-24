WSJ: Son krizin iki temel farkı var

Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında piyasalarda yaşanan deprem, dünyada da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde bugün yayın kurulu imzasıyla “Erdoğan Türk Lirasını Dibe Çökertti” başlıklı bir yazı yayımlandı.

‘NACİ AĞBAL’IN EN BÜYÜK GÜNAHI…’

“Yatırımcılar daha iyi bir ekonomi politikasına dönüşün sadece bir serap olduğunun farkına vardı” denilen yazıda, büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hata sonucu başlayan krizde 22 Mart Pazartesi günü TL'nin dolar karşısında yüzde 14 değer kaybettiği hatırlatıldı.

“ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde son dönemde faizlerdeki değişimin gelişen ülkelerde sonuçları olacaktı ve ilk sırada Türkiye geldi” diyen gazete, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın en büyük günahının enflasyona karşı agresif bir mücadele vermesi olduğunu belirtti.

Ağbal'ın şubatta yüzde 15,6'ya yükselen enflasyonu kontrol altına almak üzere politika faizini yüzde 19'a yükselttiğini hatırlatan gazete, Erdoğan'ın ise enflasyonist sonuçları umursamadan mümkün olan en yüksek ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi tercih ettiğini, yüksek faizlerin yüksek enflasyona neden olduğuna inanıyor göründüğünü vurguladı.



‘İKİ TEMEL FARK VAR’

Erdoğan'ın kötü ekonomi yönetiminin bir haber olmadığını, sonuncusu 2018'deki kur krizi olmak üzere Erdoğan yönetiminde Türkiye ekonomisinin çeşitli türlerde birçok krize girdiğini hatırlatan WSJ, bu defa yaşananın diğerlerinden iki temel farkı olduğunu öne sürdü.

Kasımda Ağbal'ın TCMB Başkanlığı'na atanması ve damat Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının, yatırımcılarda “Erdoğan sonunda doğruyu gördü ve bundan sonra ehil kişilere görev verecek” inancı yarattığını ancak Ağbal'ın kovulmasıyla bunun doğru olmadığının görüldüğünü yazdı.

İkinci fark olarak küresel ekonomik koşullara dikkat çeken gazete, iki yıl önce Türkiye'de yaşanan kriz dönemine göre küresel koşulların pandemi nedeniyle çok daha olumsuz olduğuna dikkat çekti.

Tüm dünyada ekonomilerin pandemiden zarar gördüğünü, Türkiye'de özellikle turizm gelirlerindeki düşüşün etkili olduğunu belirten gazete, bu yaz sezonu için de durumun belirsiz olduğuna dikkat çekti.

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‘ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ RİSK YARATIYOR’

ABD'de son aylarda tahvil faizlerinde kaydedilen yükselişe ve enflasyon endişelerine dikkat çeken gazete, Ağbal'ın kovulması öncesinde de TL'de bu nedenle değer kaybı görüldüğünü hatırlattı.

Küresel yatırımcıların son yıllarda iyi ve kötü ekonomi politikası ayrımını daha iyi yaptığını, bu nedenle Türkiye'deki durumun diğer gelişen ülke ekonomilerine yayılmayabileceğini belirten gazete, ancak ABD'de faizler artmaya devam ederse durumun değişebileceğine ve yatırımcıların dünya genelinde aldıkları risklerle ilgili zor sorular sormaya başlayabileceğini yazdı.

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