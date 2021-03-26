Yabancı bankalar dolar/TL tahmini yapmakta zorlanıyor

Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında dolar/TL kurunda sert artış ve dalgalanma gözlenirken, yabancı bankalar da kur tahmini yapmakta giderek daha fazla zorlanıyor.

Bloomberg konuya ilişkin “Bankalar analize dayalı TL tahminlerini yırtıp attı, altı dolu olmayan varsayımlara başladı” başlıklı bir analiz yayımladı.

Netty Idayu Ismail başlıklı analizde, gelişmekte olan ülkelerde geçmişte de zaten zor olan tahmin yapmanın, şu an Türkiye'de neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

ESKİ POZİTİF TAHMİNLER ÇÖPE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nı görevden alması sonrasında banka stratejistlerinin TL'nin değer kazanacağı yönündeki eski tahminlerini yırtıp attıklarını ve kurun yönünü belirleme açısından şu an karanlıkta kaldıklarını belirten Ismail, bazılarının eski krizlerde yaşananları örnek olarak aldıklarını, bazılarının da tahmin için TCMB'nin atacağı adımları izlediğini yazdı.

TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ilişkin analistlerin “Bir noktada Erdoğan'ın istediği doğrultusunda faizleri indirmeye başlaması muhtemel” dediğini ancak diğer yandan Kavcıoğlu'nun fiyat istikrarı vaadinde bulunduğu hatırlatıldı.

İŞTE BANKALARIN PAYLAŞTIĞI SEMBOLİK TAHMİNLER

Ekonomi politikalarındaki U dönüşleri ile çalkantının artması riskinin, tahmin işini desteksiz varsayımda bulunma haline getirdiğine işaret edilen yazıda, “Analistlerin üzerinde anlaştığı tek bir şey varsa, o da TL'nin muhtemelen değer kaybedeceği” denildi ve Societe Generale SA, Commerzbank AG ve Rabobank'ın TL'de yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybı beklediği aktarıldı.

Tahmin yapmakta zorlanan Alman Commerzbank'ın dolar/TL için tamamen sembolik bir rakam olarak 10 seviyesini kullandığını belirten yazar, Commerzbank'ın Frankfurt'taki kur stratejisi şefi Ulrich Leuchmann'ın “Kesin bir nokta belirlemek imkansız” yorumunu aktardı.

Fransız Société Générale'in gelişen piyasalar baş stratejisti Phoenix Kalen, önümüzdeki aylarda TL'nin dolar karşısında yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değer kaybedeceğini, bu durumun da Ankara'yı agresif adım atmak zorunda bırakacağı öngörüsünde bulundu. Kalen'e göre, dolar/TL haziran sonunda 9,7'ye yükselecek.

TCMB'nin yeni başkanı hakkında görece az bilgi sahibi olduklarını ve kendisinin hangi politikaları uygulayacağı konusunda yüksek derecede belirsizlik olduğunu vurguladı.

Londra merkezli Coex Partners'dan makro stratejist Henrik Gullberg, önümüzdeki 6 ayda dolar/TL'nin 9,25'e yükseleceğini ve bu noktada TCMB'nin faiz artıracağını belirtti.

Stockholm merkezli bankaa SEB AB'nin gelişen piyasalar baş stratejisti Per Hammarlund, dolar/TL'nin bir ay içinde 8,50'ye, 12 ay içinde 9,10-9,20 aralığına yükselmesini bekliyor.