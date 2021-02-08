Yabancı borsadan çıkarken yerliyi peşine takabilir

Son iki haftada Borsa İstanbul'da güçlü yabancı çıkışı yaşanıyor. 29 Ocak haftasında yabancılar, 494 milyon dolarlık hisse senedi satışı ile ağustos ayından bu yana en yüksek haftalık çıkışa imza attı. Yabancılar son iki haftada ise net 611 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcı çıkışının sürmesi durumunda borsada kısa süreli kâr satışı baskısı bekleniyor.

Yabancı yatırımcıların doların 8.50 lira iken yüksek faizi değerlendirip TL pozisyon aldıklarını ve borsada paylarını artırdıklarını söyleyen özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, “Yabancıların kâr satışına gitmesi ve dolar 7 lira civarında iken göreceli olarak düşük kurdan kendi para birimlerine geçmeleri muhtemel bir senaryo olacaktır” dedi. Borsa İstanbul'un küresel piyasalardaki harekete eşlik edeceğini belirten Baştürk, “Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönde seyir risk iştahını azaltabilir” yorumunu yaptı.

BİR ANDA OLMAZ

Yabancı çıkışının bir anda olmayacağını dile getiren Baştürk, “BIST 100 endeksinde yükselişlerde 1.560/1.580 puan bölgesinin kâr satışı için fırsat verebilecek bölge olarak izliyorum. Aşağıda ise yakın zamandaki dip olan 1.440 puan önemli bir eşik olacaktır” dedi.

DALGALANMA SONA ERİYOR

Şeker Yatırım'ın raporunda “Yurtdışı borsalardaki pozitif seyrin devam etmesi durumunda BIST'te geri çekilmeler olsa da yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir” denildi. Raporda küresel risk iştahının göstergesi olarak kabul edilen ve korku endeksi olarak bilinen VIX endeksinin 22 seviyesi altına gerilediğine ve bunun volatilitenin sona erdiğine işaret ettiğine dikkat çekildi.

Borsada sanayi ve gıda hisseleri dikkat çekiyor

Investing.com analisti Şenay Şerefoğlu'nun hazırladığı raporda Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin yüzde 5 değer kazandığına işaret edilerek ocak ayı itibarıyla endeksin henüz artıya geçmediği vurgulandı.

Analizde, “BİST sanayi endeksi ocak itibarıyla yüzde 10 kadar kazanç sağladı. Sanayi tarafındaki talep halen güçlü, ancak BİST ulaştırma endeksi düşük kalmaya devam ediyor. TL'deki toparlanma hisselere talebi de destekliyor, ancak borsadaki yükselişte sanayi ve gıda başta olmak üzere belirli hisselerde yoğunlaşılması, genele yayılımın az olması dikkat gerektiriyor” denildi.