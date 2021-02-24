Yabancı çıkışıyla panik olan yerli satışa geçti

Uluslararası yatırım kuruluşları Türkiye için pozitif raporlar yayınlarken, yabancıların borsadaki satışları kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Dün küresel hisse senedi piyasalarındaki satış baskısı Borsa İstanbul'un da yön değiştirmesinde etkili oldu.

Güne yüzde 0.48 artışla 1.558 puandan başlayan BIST 100 endeksi yoğun yabancı satışlarıyla eksiye geçti. Devre kesicilerin üst üste çalışmasıyla oluşan panik ortamında yerli yatırımcı da satışa geçti. 1.515 puana kadar gerileyen endeks, günü yüzde 2.11 düşüşle 1.517 puandan tamamladı. Sanayi hisselerinde düşüş yüzde 2.5'i buldu, bankacılık endeksinde yüzde 1.34 gerileme yaşandı.

YANGIN SATIŞI GİBİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın, gelişen piyasaları zorladığını, doların bu nedenle 7 liranın üzerinde tutunduğunu belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, borsada son zamanlarda çok yükselen bazı hisselerde daha fazla satış olduğuna dikkat çekti. Yabancı satışlarıyla birlikte panik satışlarının arttığını belirten Erkan, “Devre kesiciler panik satışlarını tetikleyince, yerli kâr satışına geçti. Borsadaki yeni yatırımcı profilinin en önemli handikapı satışlarda panik” dedi.

İnvest AZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ise son 1 yılda büyük getiri sağlayan Borsa İstanbul'da yaşanan bu düzeltmelerin kısa süreli olduğunu, panik satışlarının da sınırlı kaldığını dile getirdi. Topçu, günün sonunda 1.500 puan seviyesinin üzerinde kalan BIST100 endeksinde şimdilik büyük bir bozulma gözükmediğini söyledi. Topçu, bu hareketin “yangın satışı” (fire sale) olarak tabir edilen satışları andırdığını belirterek, “Fiyata bakmadan devam eden satışlar fon çıkışlarını işaret ediyor olabilir” dedi.

BANKALAR KAZANÇLARINI SİLDİ

Yabancıların hisse satışlarından en çok bankalar etkileniyor. Banka hisselerinin BIST-100'deki ağırlığı yüzde 16.7 ile tarihinin en düşük seviyesine indi. Analistler endekste 1.575 puan üzerindeki hareketin yabancıların bankacılık sektörüne geri dönüşüne bağlı olduğunu söylüyor. Bankacılık endeksinin toparlanamaması durumunda borsadaki yükselişin temelde zorlanacağını belirten Investing Analisti Şenay Şerefoğlu, haftalık bazda yüzde 2.55 düşüşte olan bankacılık endeksinin şubat ayı kazançlarını sildiğini ve ocak itibarıyla kaybının da yüzde 10'a yaklaştığını bildirdi.