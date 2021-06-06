Yabancı turist olmadan oteller ayakta kalamaz

Bir gözü aşılama hızında, bir gözü ise ana pazarlar olan Rusya, Almanya ve İngiltere'den gelecek kararlarda olan turizm sektörü, her kriz döneminde olduğu gibi bu sezona da iç pazardaki hareketlilikle başlamaya hazırlanıyor. Otellerin sadece yüzde 50'sinin açılış yapabildiği 2020 sezonunun ardından, bu yıl artık ayakta kalma savaşı ile ilerleyen sektörde, bu yıl aşılama ve “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulamalarıyla turizm tesislerinin yüzde 75'inin kapılarını açması bekleniyor.

KURTULUŞ SAVAŞI

Geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sektördeki gelişmeleri değerlendiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sektörün bir kurtuluş savaşı verdiğini dile getirdi. Eğer normalleşme beklendiği gibi giderse sektörün son 50 yılın en büyük iç pazar satış rakamını yakalayacağını ancak sektörün ayakta kalabilmesi için yabancı turiste ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Vardar, şunları söyledi:

“Çok iyi giden bir sezonda, iç pazar, otellerin yüzde 30'unu doldurabilir. Sadece yerli turist otellerin açılması ve dolmasında çok etkili değil, gelen her bir turist de çok önemli. Rus pazarı olmazsa açamam diyen oteller var. Neyle karşılaşacağımızı 15 Haziran'da göreceğiz diye düşünüyorum.”

“Her şeyimizi bankalara verdik”

“Her şeyimizi bankalara verdik, müşteriye olan borçlarımızı ödedik” diyen Mete Vardar, bu yıl sezonu uzatmaya çalıştıklarını söyledi. “Biz devletin gücünü arkamıza alıp tüketenlerden değil, milletimizin gücünü arkamıza alıp üreten bir şirketiz” diyen Vardar, bu yıl 940 milyon TL ciro beklediklerini söyledi. Vardar, sektöre hibe verilmesi gerektiğini, kısa çalışma ödeneğinin de uzatılması gerektiğini dile getirdi.

17 günlük kapanma erken açıklansaydı oteller dolardı

Eskiden 3 ayda bir bütçe yaparken, şu anda haftalık bütçeler yaptıklarını anlatan Mete Vardar, şöyle devam etti: “17 günlük tam kapanma dönemi kararı çok geç açıklandı. 1 hafta önce açıklansaydı oteller dolacaktı. Biz 17 günlük paketlerden 1 günde 2.800 adet sattık. Türkiye'de ne yazık ki ülke nüfusunun yüzde 10'u seyahat ediyor. Seyahat acenteleri ve oteller üzerinden yapılan rezervasyonlarda yüzde 30'un üzerinde büyüme bekliyoruz bu dönemde. 2022'de dış pazar açılacağı için iç pazarda fiyatlar tehlikeye girebilir.”