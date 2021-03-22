Yabancı ziyaretçi sayısında sert düşüş

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı devam eden pandemi etkisiyle şubatta yüzde 68.96 azalarak 537,976 kişi oldu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak-şubat döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70.24 düşüşle yaklaşık 1.05 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye’ye şubatta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, İran, Bulgaristan, Irak ve Almanya oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün uluslararası medya kuruluşlarına yaptığı değerlendirmede, bu yılın tamamında yüzde 60-70 artışla 20 milyondan fazla yabancı ziyaretçiye ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’de yüzde 71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu.

ALMANYA’DAN ANTALYA’YA YÖNELİK TALEP ARTIŞI

Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından pozitif sinyaller geldiğini belirten Bağlıkaya, Rusya ve Ukrayna’dan ilk turist gruplarının Nisan ortasından itibaren Türkiye’ye gelmesini beklediklerini ifade etti.

Özellikle Avrupa’ da güvenli seyahat yönünde atılan adımlar ve hızlanan aşılama çalışmalarının da beklentileri desteklediğini belirten Bağlıkaya; Türkiye’nin en büyük pazarlarından Birleşik Krallık’ta aşılama konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini, önümüzdeki yaz Türkiye’nin İngiliz vatandaşları için en çok tercih edilen destinasyonlardan olmasını beklediklerini söyledi.

Bağlıkaya, yine Türkiye turizminin en büyük pazarlarından Almanya’dan da özellikle Antalya’ya yönelik talepte önemli bir artış olduğuna işaret etti.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 72’ye yakın gerilerken; ekonominin temel gelir kalemlerinden olan turizm gelirlerinde de yüzde 65’lik sert daralma yaşanmıştı. (Reuters)

