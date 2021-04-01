Yabancının kaçışı döviz işlemlerinde rekor getirdi

Naci Ağbal'ın kovulması sonrasında piyasalarda deprem yaşanırken, yabancıların TL varlıklardan kaçışı rakamlara yansıdı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içindeki bankaların yurt dışındaki banka, kuruluş ve müşterilerle spotta Türk lirası karşılığı döviz işlem hacimleri 22 Mart Pazartesi günü 9 milyar 125 milyon dolarla rekor kırdı.

Hacme dair söz konusu rakam çift taraflı işlemleri kapsıyor ancak hacmin büyük bölümünün yabancılara TL karşılığı döviz satışından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yurt içindeki bankaların yabancılarla TL karşılığı döviz işlem hacimleri, rekor öncesinde mart ayındaki 15 işlem gününde ortalama 1,9 milyar dolar olmuştu. Böylece 22 Mart’ta ortalamanın yaklaşık 5 katı hacme ulaşılmış oldu.

Bundan önceki rekor, 3 Mayıs 2013 tarihinde 8,1 milyar dolarla kırılmıştı.

TOPLAM HACİM 18,1 MİLYAR DOLAR

22 Mart'ta yabancılar ağırlıkla TL satıp döviz alırken, yerliler ise yüksek kurdan kâr elde etmek üzere ellerindeki dövizleri bozdurmayı tercih etmişti.

22 Mart'ta yurt içi bankaların yurt içi müşterileri ile spotta TL karşılığı döviz işlem hacimleri, 7 milyar 526 milyon dolar oldu. Yurt içi bankalar arası spot piyasadaki 1 milyar 420 milyon dolarlık hacim de eklendiğinde pazartesi günü 18,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı.

Bu rakam, 24 Mayıs 2013 sonrasındaki en yüksek hacim oldu.

22 Mart öncesindeki 15 iş gününde yurt içindeki bankaların spotta TL karşılığı döviz işlem hacimleri ortalama 4,5 milyar dolardı. 22 Mart’ta ortalamanın yaklaşık 4 katına ulaşılmış oldu.

BDDK verilerine göre, bankalardaki yabancı para mevduat hacmi, 22 Mart'ta 19 Mart seviyesine göre 6,1 milyar dolar azalarak 249,6 milyar dolar seviyesine gerilemişti.

HİSSE, TAHVİL VE SWAP KANALLARINDAN KAÇIŞ

19 Mart Cuma günü 7,20 seviyelerinde olan dolar/TL kuru, 21 Mart Pazar akşamı sığ piyasada 8 seviyesini aşmış, 22 Mart Pazartesi günü de 8 civarında dalgalanmıştı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Ağbal'ın görev süresi olan 7 Kasım-19 Mart tarihleri arasında TL faizlerinin yükselmesiyle swap (döviz-TL takası) kanalından Türkiye’ye yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı sıcak para girişi olduğunu, bunun yaklaşık 6,5 milyar dolarının 22-23 Mart’ta iki günde Türkiye’den çıktığını, bu çıkışın swap faizlerinin yüzde 1400’ü aşmasına rağmen gerçekleştiğini aktarmıştı.

Yabancılar, yüksek faizden yararlanmak üzere Kasım sonrasında dövizden TL'ye geçmiş, bu TL'nin bir kısmını swap (takas) kanalından Türk bankalarına borç vermişti. 19 Mart sonrasında ise işlemin tersi yapıldı.

Hisse ve tahvil piyasasında da 19-26 Mart haftasında yaklaşık 2,4 milyar dolarlık yabancı satışı olduğu tahmin ediliyor.

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