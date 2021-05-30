Yağmur duası fayda etmedi, hububatta büyük zarar

Denizli'de kuraklık Büyük Menderes nehri başta olmak üzere tüm su kaynaklarını vurdu. Sulu tarım yapılan alanlarda tarlalara su verilemediği için üreticiler büyük kayıp yaşadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yağış rejiminin düzensizliği sadece yağmur ile sulanan kıraç tarım alanlarında ürünlerin yanmasına neden oldu. Susuzluk nedeniyle bu alanları arpa ve buğday ekerek değerlendirmek isteyen üretici yine zarar etti.

ÜRÜN TARLADA YANDI

Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici kentin merkez ilçeleri Pamukkale ve Merkezefendi kırsallarındaki ekili alanları inceledi, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. İki ilçede toplam 110 bin dekar hububat ekili alanda ürünlerin sıcaklar nedeniyle yandığı görüldü. Boy atmayan, başaklarında tane oluşmayan ürünlerde kaybın yüzde yüze kadar çıktığı görüldü. Gemici, “Kıraç tarım alanlarında büyük kayıp var. Ortalama ürün kaybı yüzde 80 olarak belirlendi. Sahada hasar tespiti devam ediyor. Üretici masrafını çıkaramadı. Kimisi tarlalara hayvan saldı kimisi yine hayvanları için saman niyetini ekinini topluyor” diye konuştu.

AFET KABUL EDİLMELİ, ÇİFTÇİYİ BELKİ KURTARIRIZ

Kuraklığın da afet olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Gemici, “Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Tarım ilçe müdürlükleri ekiplerle sahada inceleme yapıyor. Bunlar bakanlığa iletilecek. Sadece kıraç tarlalarda değil sulak alanlarda da sıkıntı var. Köylü bunu bir kenara toplayabilirse saman olarak hayvanına verecek. Bizim hesabımıza göre dekar başına 200 lira maliyeti var. Hiç değilse o maliyet çiftçiye alan bazlı destek olarak verilmeli. Bu doğal afet. Cumhurbaşkanlığı buraya kaynak aktarırsa, üreticiler belki önümüzdeki sezon üretime belli ölçüde devam edebilir. Çiftçiyi belki kurtarırız” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ YAĞMUR DUASINA ÇIKIYOR

Ürününü kurtarmak isteyen vatandaş çareyi yağmur duasında alıyor. Denizli'de umudunu yağmura bağlayan üreticiler geniş katılımlı yağmur duaları gerçekleştirdi. Çal, Tavas ve Babadağ ilçelerinde yağmur duasına çıkıldı. Aydın'ın komşu ilçesi Buharkent'te de üreticiler yağmur duasına çıktı. Hayır yemekleri veren ve yağmur duasına çıkan köylerin sayısı her geçen gün artıyor.