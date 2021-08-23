Yangın sonrası 1.2 milyon arı açlık tehlikesiyle karşı karşıya: Zararı 100 milyon dolar

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yangın ve küresel iklim değişikliği dolayısıyla 1.2 milyon arı kovanının açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Yangının yarattığı maddi zararın 100 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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Temmuz ayı sonunda Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Çine, Yatağan gibi Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgelerinde etkili olan yangınların, arıcılık faaliyetlerini derinden etkiledi.

Yangınlar sonrası bölgede bulunan binlerce koloni arının ölmesinin yanında, sağ kalan arıların da açlık tehlikesi ile karşı karşıya belirtiliyor. Sektörün ise yaklaşık 100 milyon dolarlık maddi kaybı olduğu ifade edildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yangın ve küresel iklim değişikliği dolayısıyla 1.2 milyon arı kovanının açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Şahin, arıcılığın yaşaması için acilen bölgeye arılar için yem tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

150 BİN AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Şahin’in verdiği bilgiye göre, dünya çam balı ihtiyacının yüzde 92'sini sağlayan Muğla ve çevresindeki arıcılık faaliyetlerinin yangınlardan sonra durma noktasına geldi.

Çam balı üretiminde kızılçam üzerinde bulunan basralı böceğin çok önemli olduğunu kaydederek, son yıllarda yanan veya kaybedilen alanların tekrar basralı saha haline gelmesinin 35-40 yılı bulacağını aktardı.

Türkiye’de 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığını kaydedin Şahin, “Yangından etkilenen bölgelerde 11 bin kovanla birlikte arıcıların üretimde kullandıkları malzemeler de büyük zarar gördü. Tek tesellimiz şu ki bu olay 15 gün sonra gerçekleşseydi, mevsim faaliyetleri dolayısıyla bölgeye getirilen 3.5 milyon arı daha yaşamını kaybedecekti” dedi.

KAYIP 100 MİLYON DOLAR

Şahin ayrıca, arıcıların yaralarının sarılması amacıyla bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçların, ülke genelini kapsayacak şekilde ertelenmesi veya affedilmesini talep etti.

Arı ve arı ürünlerine yönelik faaliyet gösteren özel bir firmanın Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, “Yanan ormanlar nedeniyle çam balı üretiminden ve ihracatından oluşan maddi kayıp yaklaşık 100 milyon dolar” diye konuştu. (İHA)