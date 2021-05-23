Yapay et uzmanlığı, uzay seyahati rehberliği gözde meslekler olacak

Salgın herkesin hayatında kalıcı değişikliklere yol açarken, yeni neslin meslek seçimlerini de ters yüz edecek gibi görünüyor. McKinsey'in 2030'a kadar 100 milyondan fazla insanın (16 çalışandan 1'i) yeni mesleklerde iş bulmak zorunda kalacağını açıklamasının ardından Bank of America'nın “geleceğin meslekleri” raporu da gözde olacak mesleklere ışık tuttu:

Yapay et uzmanı: Gıda talebinin artması, yapay et girişimlerini hızlandırdı. Eat Just'ın laboratuvar tavuğunun onay alması gıda mühendislerine olan talebi artıracak.

Nanotıp cerrahı: Hastalar gelecekte kendilerini iyileştirecek mini robot doktorları yutmayı bile kabul edecek.

Yapay zeka biyoloğu: DNA dizilimlerini değiştirerek hastalıkları iyileştirmeyi hedefleyen CRISPR tekniği, bu konuda uzman biyologları gözde yapacak.

Yabani tarım stratejisti: İklim değişikliğini azaltmak ve gıda üretimini artırmak için karbon emisyonunu düşüren tarım teknolojilerinde uzmanlaşanların değeri anlaşılacak.

İklim jeomühendisi: Geleceğin bilim insanları stratosferik kimyasallar kullanarak gezegeni hızla soğutmanın bir yolunu bulmakla görevlendirilebilecek.

Etik algoritma programcısı: 2019'da 100 milyon dolara uluşan sektör daha da büyüyecek. Robot işçilere ahlaki değerlerin öğretilmesi zorunlu olacak.

Veri gizliliği yöneticisi: Evden çalışma kişisel verilerin siber saldırı riskini artırdığı için bu konunun uzmanlarına daha çok ihtiyaç duyulacak.

Sanal gerçeklik influencer'ı: Instagram gönderisi başına 1 milyon dolardan fazla para kazanılmasıyla bu rol sanal ve artırılmış gerçekliğe evrilecek.

BOŞ ZAMAN PLANLANACAK

Otomasyon arttıkça insanlar ve makinelerin 2025 yılına kadar işlerine eşit miktarda zaman harcayabilmeleri mümkün hale gelecek. Bu da, insanların sıradan işlere ayırdıkları zamanı azaltarak, eğlenceye dolayısıyla boş zamanlarını planlamaya olan ihtiyaçlarını öne çıkaracak. Bu da bu işi meslek haline getiren insanların gözde olmasını sağlayacak.

UZAYA BİR-İKİ

Uzayın ticarileştirilmesinin hızlanmasıyla birlikte başta zenginler olmak üzere birçok insan uzay seyahatine çıkmak isteyecek. Rekabetin artmasıyla birlikte fiyatların düşmesi de ilgiyi körükleyecek. Bu da uzay konusunda uzman tur rehberlerine gereksinimi artıracak. Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da fırlatılmak üzere turizm roketi New Shephard'la seyahat için için halka açık artırma yapacağını duyurdu bile.