Yapı ruhsatı başvurusunda büyük artış

Belediyeler tarafından yılın ilk çeyreğinde verilen yapı ruhsatlarına ilişkin bina sayısı yüzde 131.8, yüzölçümü yüzde 87.5, değeri yüzde 144.3, daire sayısı yüzde 105.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, toplam yüzölçümün yüzde 58.6’sı konut alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 19.5 milyon metrekaresi konut, 7.5 milyon metrekaresi konut dışı ve 6.3 milyon metrekaresi de ortak kullanım alanı olmak üzere toplam 33.2 milyon metrekareydi.

Aynı dönemde belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 12.5, yüzölçümü yüzde 4.4, değeri yüzde 34.5, daire sayısı yüzde 2.1 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 18.2 milyon metrekaresi konut, 8.1 milyon metrekaresi konut dışı ve 6.9 milyon metrekaresi de ortak kullanım alanı olmak üzere toplam 33.2 milyon metrekareydi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24.7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1.8 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

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