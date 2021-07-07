Yaptırımlarla sarsılan kripto para borsası Binance’a darbe üstüne darbe

Faaliyet yürüttüğü pek çok ülkede sorunlar yaşayan kripto para borsası Binance’dan kullanıcılarını üzen bir haber daha geldi. Binance üzerinden Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Sepa adlı ödeme ağıyla ödeme yapılamadığı açıklandı.

Piyasa düzenleyici kurumlarla karşı karşıya gelen kripto para borsası Binance’ın kurucusu, CZ olarak tanınan Changpeng Zhao, yaşadıkları sorunların çok hızlı büyümeden kaynaklandığını savundu.

SEPA ÖDEMELERİ DURDURDU

Financial Times’ın son aktardığı bilgiye göre kriptopara borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta aracılığıyla Avrupa’nın yaygın ödeme ağlarından biri olan Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir proje ve müşterilere onlarca ülke arasında euro gönderme imkanı veriyor.

Binance’nin internet sitesi üzerinden Sepa ve Faster Payments yolu ile para çekmek hâlâ mümkün.

JAPONYA, ALMANYA, İNGİLTERE, KANADA…

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsalarından olan Binance, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde yetkililerin aldıkları önlemler nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de Mali Davranış İdaresi, Binance’ın ülkedeki operasyonlarını durdurmasını istedi. Ardından Binance’a ikinci darbe Kanada’dan geldi. Kanadalı düzenleyiciler, kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini belirtmişti. Regülasyonlara tam olarak uymayan Binance, ülkedeki operasyonlarını durdurdu. Yine aynı dönemde Japonya, Binance'ın ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği kararına varmış, Almanya ise para cezası uyarısında bulunmuştu.

Regülasyonlar genellikle kayıt dışı paraların kripto para borsaları aracılığıyla dolaşımda bulunması ve aklanmasına dönük tedbirleri içeriyor.

Kripto para borsasına son darbe ise İngiliz bankadan geldi.

İngiliz banka Barclays, Malta merkezli dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurdu.

“REGÜLASYONLARA UYACAĞIZ”

Şirketin son olaylarla sarsıldığını kabul eden Zhao, aldıkları yeni önlemleri anlatan bir blog gönderisi yayımladı.

Zhao, “Uzun vadede iyi geliştirilmiş bir yasal çerçevenin, kriptoyu herkesin günlük yaşamında gerçekten gerekli kılan sağlam bir temel olacağına inanıyorum” dedi.

Yazısında, “Sektör büyümeye devam ederken düzenleyicilerle işbirliği içinde çalışma çabalarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullanan Zhao, uluslararası uyum ekibini ve danışma kurulunu geçen yıldan bu yana %500 genişletmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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