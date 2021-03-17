Yardımda sınıfta kaldık, onu da işsizden aldık

Geçen son bir yılda corona virüsü salgını pandemiye dönüşürken ülkeler destek paketlerini güncellemek ve daha büyük ve kapsamlı ek paketlerle genişletmek durumunda kaldı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Sosyal Koruma Kalkanı Programı'yla vatandaşlara doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarının 56 milyar TL'yi aştığını açıkladı.

ÇOK DÜŞÜK KALDI

Türkiye'nin pandemiye karşı maliye politikasını yeterince kullanmadığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, “Türkiye, GSYİH'ye oranı üzerinden yüzde 4 (202 milyar TL) gibi bir büyüklüğe ulaşan mali paketi ile elimizde verisi olan 168 ülke arasından 86. sırada Namibya, Togo, Tonga, Çad, Hindistan, Nepal, Haiti ve Azerbaycan gibi ülkelerin altında yer almaktadır. Buna ek olarak, Türkiye'nin mali paket büyüklüğü AB ülkelerinin hemen hepsinden daha küçük” dedi.

Ülkelerin salgın karşısında attığı ekonomik politika adımlarını analiz eden Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdullah Yalaman ve Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Dr. Gökçe Başbuğ, Türkiye tarafından yapılan nakit destek ve harcamaların hem oransal hem de miktar olarak diğer ülkeler ile karşılaştırılamayacak kadar düşük kaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de son bir yılda vatandaşlara yapılan corona virüsü desteğinin kaynaklarını incelediğimizde ise karşımıza İşsizlik Sigortası Fonu çıkıyor.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında aktarılan 56 milyar TL'lik desteğin % 84 ile aslan payı çalışanın İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanırken, yüzde 12'si Hazine'den, yüzde 4'ü ise toplanan bağışlardan hanelere aktarıldı.

Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme destekleri kapsamında ödenen toplam 47.3 milyar TL'nin kaynağı, İşsizlik Sigortası Fonu oldu.

FAİZ ARTIRAN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Onaylanan 1.9 trilyon dolarlık paketin ABD GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 9'una denk geldiğine dikkat çeken Elgin, “Bu yüzde 9'luk oran bile bizim mart başından bu yana açıkladığımız GSYİH'ye oransal paket büyüklüğünün 2.5 katı” dedi.

Türkiye'nin pandemi öncesine göre politika faizini artırmış olan dünyadaki 4, rezerv katsayı oranlarını artıran 2 ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Elgin, “Makrofinansal paket açısından 168 ülke arasında yerimiz yüzde 8.8 (GSYİH'ye oransal olarak) ile 45.'lik” diye konuştu.