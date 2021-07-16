Yasak gelmeden işten atılacaklar listesi hazır

Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Rafi Ay, normalleşmeyle birlikte son verilen işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği ödemelerinin acilen geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Ay, Öz İplik-İş Sendikası'nın geleneksel hale getirdiği 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında gazetecilerle sohbet yemeğinde buluştu.

Çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rafi Ay, salgın döneminde bir çok destek ve teşvikten yararlanan bazı işverenlerin işten atma yasağına rağmen 200 bine yakın işçiyi Kod 29'u gerekçe göstererek işten attığını söyledi. Kod 29'un iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlal eden işçilerin yasağa rağmen işten atılmalarına izin veren düzenleme olduğunu hatırlatan Ay, “Ne yazık ki işten atılan 200 bin işçiden pek azı gerçekten iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlaldir. Mahkemeler şimdi haksız yere işten atılan işçilerin davalarıyla dolu. Kasıtlı işten atmaların cezaları arttırılmalıdır” dedi.

HEMEN BUGÜN BAŞLAMALI

Başkan Rafi Ay, 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağının kalkmasının ardından bazı işverenlerin keyfi işten çıkarma operasyonlarına başladığını, işten çıkarılanların büyük bölümünün ise yasak dönemde hazırlanan listelerde isimleri yer alan işçiler olduğunu söyledi. Rafi Ay, önümüzdeki son baharda salgının yeniden pik yapma riski doğduğunu belirtirken, “Son baharda yeniden işten çıkarma yasağının geleceğini düşünen bazı işverenler o dönemde işçi atamayacakları için bugünden işçi çıkarma yoluna gidebilir. Keyfi işten çıkarmaların durdurulması, işsizliğin daha fazla artmaması için sonbahar beklenmeksizin işten çıkarma yasağının hemen bugünden geri getirilmesi, kısa çalışma ödeneğinin de yeniden başlatılması gerekir” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İSYANI

Rafi Ay, 2020'de istihdam edilen kişi sayısının 1 milyon 268 bin azaldığını, çalışanların milli gelirden aldığı payın 1.8 puan azalarak yüzde 33'e gerilediğini belirtirken çalışan her iki kişiden birinin asgari ücrete mahkum edildiğini ifade etti. Ay, “Çalışanların yarısının asgari ücret aldığı bir ekonomide, işveren girişimciyim diye övünemez, siyasetçi bunu normal kabul edemez” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ YÜZDE 20 VERGİYE MAHKUM EDİLDİ!

Başkan Ay, emekçilerin çalıştıkça daha düşük emekli maaşı almalarına yol açan bir sistem kurulduğunu, çalışırken de yüksek vergilere adeta zengin muamelesi yapıldığını belirtti. Çalışanların yılın ortasında ‘zenginleştin' denilerek yüzde 20'lik vergi dilimine geçirildiğini belirten Ay, “2007 yılında asgari ücretin gelir vergisi matrahı yıllık 5 bin 961 TL, gelir vergisinin birinci dilimindeki yıllık kazanç tutarı sınırı ise 7 bin 500 TL'ydi. Dolayısıyla asgari ücretin yüzde 26 üzerinde ücret alanlar bile yüzde 15'ten vergilendiriliyordu. Bugünse matrah 36 bin 492 TL'ye çıkarken gelir vergisi sınırı 24 bin TL'de kaldı. Asgari ücretli yüzde 20'lik vergiye mahkum edildi” dedi.