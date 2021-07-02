Yasak kalktı, THY aynı gün işçi attı

1 Temmuz’da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Türk Hava Yolları da harekete geçti. THY, işçi çıkarma yasağının kalktığı gün 24 çalışanını işten çıkardı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 24 işçinin iş akdinin maaşlarında yarıya kadar indirimi zorlayan protokolü imzalamamaları olduğunu açıkça yazdı. Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı.

“Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibariyle sonlandırılmıştır.

HAVASEN: THY YÖNETİMİ SÖZ DİNLEMEYENLERİ CEZALANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMADI

Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Genel Başkanı Seçkin Koçak, işten çıkarma kararını SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

THY de olanlara baktığınızda her şey sanki normal sürecinde yaşanmış ve birileri salgın döneminde maaş değişikliğini kabul etmemiş de iş akitleri sonlandırılmış havası yaratılıyor.

Basında sosyal medyada pompalanan, salgın döneminde tam maaş almaya çalışan, doymayan, elini taşın altına koymayan çalışanları sanki için için ifşa eden, ekonomik zorluk yaşayan halkımızın önüne atan bir anlayış.

THY dokunulmaz olan iş yerlerinin başında geliyor.

Salgın başlangıcından beri THY de kimse, hiçbir çalışan maaşlar azaltılmasın demedi, bir kez bile bir yönetici işçilerle bir araya gelerek açıklama yapmadı. Aylarca insanlar uçuş yapmalarına rağmen KÇÖ ile çalıştırıldı.

THY yönetimi ilişiğini kestiği çalışanların maaş indirimine değil, uyguladığı yönteme itiraz ettiğini gayet iyi biliyor. Söz dinlemeyenleri, sevgili yetkili sendikasına (Hava-İş) itiraz edenleri bir kez daha şirketten uzaklaştırma fırsatını kullanmıştır.

Üzülerek takip ediyoruz ki attığı imzaya sahip çıkamayan yetkili sendikadaki zavallıların protokülü, 6 ayda bir gözden geçirilmesi gerekirken, yine ortadan kaybolup üye aidatlarından aldıkları maaşlarla sorumsuzluklarını devam ettirmişlerdir.

Kanunu arkadan dolaşmayı seven ve sürekli koruma altında tuttuğu sendika yönetimi için koskoca THY'yi milyonlarca lira zarara uğratmayı göze alan THY yönetimi yine sevgili sendika yöneticilerinin zarar görmemesi için, onların yapacağı işi kendi üzerlerine aldılar.

Vatan sadece bir toprak değildir. Millet sadece bir vücut değildir. Meclis ve çıkardığı her kanun, Türk kültürünün bizlere öğrettiği insanın ekmeğine dokunmama kültürü hem vatan, hem millettir. Sen bunlara dokundun THY ve yetkili sendika. Alın teri dökenlere tekrar selam ediyorum.

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