‘Yatırımcı için sonu hüsran olabilir’

Yerli yatırımcı sayısının artmaya başladığı son 1.5 yılda borsaya yoğun fon girişi olurken; yüzde100 ile yüzde 300 arasında artış gösteren küçük şirketlere ait onlarca hisse, toplamda milyarlarca TL'lik piyasa değeri yarattı. Bu dönemde büyük şirketlere göre 6 kat daha iyi performans sergileyen küçükler, yüksek getiri peşinde koşan yatırımcının ilgisini çekerken, riskleri de beraberinde getiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, borsanın en büyük 100 şirketinin dışında kalan 247 şirkete ait küçük hisse senetlerinin toplandığı BIST TÜM-100 (XTUMY) endeksinde, aşırı yükselmiş piyasa değerine rağmen hem net kâr hem de esas faaliyet kârı yaratamayan, zarar eden ve öz sermayeleri düşük hatta öz sermayesi negatif olan şirketler olduğuna dikkat çekti.

300 KAT FAZLA FİYAT

Öztürk, “2019 Ağustos ayında BIST TÜM-100 endeksinin piyasa değeri ile defter değeri oranı (PD/DD) 0.91 iken şu an 3.98. Yani 4 kattan fazla artış var. Aynı zamanda endeksin fiyat kazanç çarpanı (F/K) da aynı dönemde 14 iken şu anda 300'ün üzerine çıktı. Yani şirketlerin 1 birimlik kârına karşın, yatırımcılar 300 kat fazla fiyat biçmiş, bu da çok yüksek” dedi. Bu tip hisselere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Böyle durumların sonu küçük yatırımcılar için hüsranla biter. Özellikle fiyatları çok hızlı artmış, piyasa değerleri defter değerine (öz sermaye) göre aşırı yükselmiş ve kâr yaratamayan hisselerden uzak durmalılar” diye uyardı.

Gelecekleri nakit akışına bağlı

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, BIST100 dışı hisselerin geleceğinin bu şirketlerin yatırımcılarını memnun edecek nakit akışını yaratmalarına bağlı olduğunu ifade etti. Topçu, “Halka arz ve bedelli sermaye artırımlarıyla büyük fonlar toplayan firmaların bu kaynakları üretime ve verimlilik artışında kullanması şart. Zamanla hangi firmaların daha verimli çalıştığını göreceğiz” dedi. Küçük yatırımcıya “Paranızı emanet edeceğiniz şirketi, sermayedarlarını ve yöneticilerini çok iyi araştırın, bilançodan önce buna bakın” diyen Topçu, “İleride küçük yatırımcının hayal kırıklığına uğramaması için regülatörlerin de güvenilen özel ve tüzel kişilerin ve dolayısıyla yatırımcıların kazandığı bir yatırım ortamını desteklemesi oldukça kritik olacak” diye konuştu.