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‘Yatırımcı için sonu hüsran olabilir’

Yüksek getiri peşinde koşan yatırımcının küçük şirketlere ilgisi ile BIST TÜM bir süredir ralli yapıyor. Uzmanlar yüksek piyasa değerine karşın düşük kârlı şirketlere karşı uyarıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
Güncellenme: 02:18, 05/02/2021
Haberler Ekonomi
‘Yatırımcı için sonu hüsran olabilir’

Yerli yatırımcı sayısının artmaya başladığı son 1.5 yılda borsaya yoğun fon girişi olurken; yüzde100 ile yüzde 300 arasında artış gösteren küçük şirketlere ait onlarca hisse, toplamda milyarlarca TL'lik piyasa değeri yarattı. Bu dönemde büyük şirketlere göre 6 kat daha iyi performans sergileyen küçükler, yüksek getiri peşinde koşan yatırımcının ilgisini çekerken, riskleri de beraberinde getiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, borsanın en büyük 100 şirketinin dışında kalan 247 şirkete ait küçük hisse senetlerinin toplandığı BIST TÜM-100 (XTUMY) endeksinde, aşırı yükselmiş piyasa değerine rağmen hem net kâr hem de esas faaliyet kârı yaratamayan, zarar eden ve öz sermayeleri düşük hatta öz sermayesi negatif olan şirketler olduğuna dikkat çekti.

300 KAT FAZLA FİYAT

Öztürk, “2019 Ağustos ayında BIST TÜM-100 endeksinin piyasa değeri ile defter değeri oranı (PD/DD) 0.91 iken şu an 3.98. Yani 4 kattan fazla artış var. Aynı zamanda endeksin fiyat kazanç çarpanı (F/K) da aynı dönemde 14 iken şu anda 300'ün üzerine çıktı.  Yani şirketlerin 1 birimlik kârına karşın, yatırımcılar 300 kat fazla fiyat biçmiş, bu da çok yüksek” dedi. Bu tip hisselere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Böyle durumların sonu küçük yatırımcılar için hüsranla biter. Özellikle fiyatları çok hızlı artmış, piyasa değerleri defter değerine (öz sermaye) göre aşırı yükselmiş ve kâr yaratamayan hisselerden uzak durmalılar” diye uyardı.

Gelecekleri nakit akışına bağlı

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, BIST100 dışı hisselerin geleceğinin bu şirketlerin yatırımcılarını memnun edecek nakit akışını yaratmalarına bağlı olduğunu ifade etti. Topçu, “Halka arz ve bedelli sermaye artırımlarıyla büyük fonlar toplayan firmaların bu kaynakları üretime ve verimlilik artışında kullanması şart. Zamanla hangi firmaların daha verimli çalıştığını göreceğiz” dedi. Küçük yatırımcıya “Paranızı emanet edeceğiniz şirketi, sermayedarlarını ve yöneticilerini çok iyi araştırın, bilançodan önce buna bakın” diyen Topçu, “İleride küçük yatırımcının hayal kırıklığına uğramaması için regülatörlerin de güvenilen özel ve tüzel kişilerin ve dolayısıyla yatırımcıların kazandığı bir yatırım ortamını desteklemesi oldukça kritik olacak” diye konuştu.

Yerli ile küçükler % 328 prim yaptı
Borsaya yerli yatırımcı ilgisi Temmuz 2019'da faiz indirim süreciyle başladı. Son 1.5 yılda yerli yatırımcı sayısı 991 bin 370 artarak bugün 2 milyon 156 bine çıktı. Çoğu bireysel yatırımcılardan oluşan bu kitle küçük şirketlere yöneldi. Bu süreçte BİST 100 endeksi yüzde 55 prim yaptı. 247 küçük şirkete ait hisse senetlerinin toplandığı BİST TÜM-100 endeksi ise yüzde 328 yükseldi.
Yayınlanma Tarihi:05:30,