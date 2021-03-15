Yatırımcılar istedi, Danone’de CEO gitti

Halka açık şirketlerin hisselerini toplayarak yönetimde söz sahibi olmaya çalışan kişi, şirket ve fonlara ‘aktivist yatırımcı’ deniyor.

Bu kişiler bugün dünyanın gıda devlerinden Fransız Danone’nin 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Emmanuel Faber’in görevinden ayrılmasına sebep oldu.

Danone, son aylarda, aralarında yatırım fonu Artisan Partners ve aktivist yatırımcı Bluebell Capital’in de bulunduğu çeşitli hissedarların, şirketin CEO’su Emmanuel Faber’in görevinden alınması için baskı altındaydı.

Bunun ardından Faber geçtiğimiz günlerde icracı görevinden vazgeçeceğini ancak başkan olarak kalacağını söylemişti.

Ancak, şirketin cansız hisse fiyatı ve düşük performans gösteren süt ve su markalarını gerekçe gösteren aktivist yatırımcılar Faber’in görevden alınması çağrısında bulundu. Los Angeles merkezli Causeway Capital Management, Danone yönetiminin gerçekleşmeyen hedeflerden sorumlu tutulmasını istedi.

Danone bugün yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Emmanuel Faber’in istifa ettiğini duyurdu. Yerine ise aralık ayında yönetim kuruluna katılan Gilles Schnepp’in icracı olmayan başkan olarak atandı. Şirkete yeni bir CEO atanana kadar, iki Danone yöneticisi Véronique Penchienati-Bosetta ile Shane Grant şirkete liderlik edecek.