Yatırımda aslan payı ulaştırmaya

11. Kalkınma Planı, 2021-2023 Orta Vadeli Program, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021 yatırımlarının toplamı 138 milyar 284 milyon 315 lira olarak hesaplandı. Kamu yatırımlarının sektörelere göre dağılımında en yüksek bütçe ulaştırmaya ayrıldı. Ulaştırmaya 2021 yılında 5 milyar 992 milyon lirası dış kredi olmak üzere 43 milyar 474 milyon lira ödenecek. 19.8 milyar lirayla “Eğitim” ikinci, 16.8 milyar lirayla “Enerji” üçüncü sırayı aldı.

Sektörlere göre yatırım miktarı; Tarım 11.9, Madencilik 14.3, İmalat 1.6, Enerji 16.8, Ulaştırma-Haberleşme 42.4, Turizm 0.31, Konut 0.76, Eğitim 19.8, Sağlık10.3, Diğer kamu hizmetler. 19.7, DKH-İktisadi 12.9, DKH-Sosyal 6.7 milyar TL olarak öngörüldü.

MELEN PROJESİNE 270 MİLYON

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karışmak üzere döt gözle beklenen ancak gövdesinde çatlak nedeniyle bir türlü tamamlanamayan Melen Projesi’ne bu yıl 270 milyon TL ödenek ayrıldı. Programda, Melen Projesi'nin toplam yatırım bedeli 2 milyar 200 milyon, 2020 sonu itibariyle harcanan paranın 1 milyar 364 milyon TL olduğu kaydedildi. Bitiş yılı ise 2023 olarak gösterildi.

TPAO'YA YENİ ARAMALAR İÇİN 5.7 MİLYAR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bu yıl yapacağı yatırımların toplamı 13.4 milyar TL olarak hesaplandı. Bu miktarın 5.7 milyarlık kısmı 2021 yılında yapılacak yeni sondaj öncesi aramalar, sondaj çalışmaları, kuyu tamamlama yatırımları ve 13 ildeki petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi işlerine harcanacak.

TPAO'ya devam eden işler için ödenecek miktar ise 7.6 milyar olacak. Bu kapsamda 2'nci ve 3'üncü sondaj gemileri için 801 millyon TL ve Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Faz1 projesi için 6.8 milyar TL yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8.6 MİLYAR HARCAYACAK

Pandemiyle mücadele eden Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılında 8 milyar 635 milyon lira harcama yapması planlandı. Bu rakamın 1.41 milyar lirasının dış krediyle sağlanacağı kaydedildi. Toplam rakamın 7.1 milyar lirası devam eden, 1.47 milyar liralık kısmı ise yeni proje olarak vurgulandı.

DİYANET 25 MİLYONLUK KİTAP ALACAK

Yatırım programına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılında yapacağı “Kitap alımı ve Eser Basımı” için toplam 25 milyon 344 bin TL harcayacak.