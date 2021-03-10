Yemek ihalesine ‘yemek molası’ iptali

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü, 30 Eylül'de “Huzurevleri ile Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün, 2021 Yılı 12 Aylık Malzemeli Mamul Yemek Hizmet Alımı” ihalesi açtı.

Açık usulle yapılan ihaleye 45 firma teklif verdi. Yasalara göre tüm teklifler, katılımcıların huzurunda mesaiye ara verilmeden okunmak zorunda. Ancak saat 10'da toplanan ihale komisyonu, tekliflerin 23'ünü okuyup öğle yemeği için ara verdi. 13.30'da tekrar toplanan Komisyon, geri kalan 22 teklifi de okudu ve 15.30'da da ihaleyi sonlandırdı. Yasaya aykırı bu işlem, Kamu İhale Kurumu (KİK)'na şikayet edildi. KİK de ihaleyi “saydamlık ve güvenilirlik kuralına aykırı” bularak iptal etti.

“GÜVENİLİRLİK ZEDELENDİ”

KİK kararında şöyle denildi: “İhale komisyonu tarafından mevzuata aykırı olarak işlem tesis edildiği ve söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Temel ilkeler” başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan saydamlık ve güvenilirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

Ara verilmesi ilk oturumun kapatılması sonucunu doğurur

“İlk oturuma ara verilmesi, ihalenin ilk oturumunun kapatılması sonucunu doğurur” diyen KİK iptal kararında şu ifadelere yer verildi: “İlk oturumdan anlaşılması gerekenin sadece bu aşamada yapılan işlemlerin tümünün tamamlanması gerektiği oturumlar olmadığı, ara verildikten sonra oturuma yeniden devam edilmesi durumunda ilk oturuma devam edilmiş olunamayacağı, yeni bir oturumun açılmış olunacağı şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir.”