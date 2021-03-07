Yeni dünyada değişim ‘ağ’lar sayesinde olacak

Dünyanın ‘ağ'lar üzerinden şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Liderlik ve etki alanında birçok araştırmaya imza atan, Berkeley'de Öğretim Görevlisi Jane Wei-Skillern, “Değişimin yalnızca kurumlar aracılığıyla sağlandığı günler geride kaldı. Bugün ve yarının sorunlarını çözmek için ağ kurmak şart” dedi. Wei-Skillern, gençlere inandığını belirterek, “Onlar, gittikçe daha “bağlantılı” hale gelen bir dünyada büyüdüklerinden, yeni fırsatlara ve çalışma yöntemlerine açıklar” vurgusu yaptı.

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18-19 Mart'ta Zorlu Holding ev sahipliğinde düzenlenecek “imece summit” etkinliğine konuşmacı olarak katılacak Jane Wei-Skillern halen UC Berkeley Haas İşletme Fakültesi Sosyal Sektör Liderliği Merkezi Kıdemli Üyesi. Daha önce Stanford İşletme Enstitüsü, Harvard ve London Business School'da öğretim üyesi olarak görev yapan Wei-Skillern, Sosyal Sektörde Girişimcilik adlı kitabın da başyazarı. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Wei-Skillern, geleceği şekillendirecek ağ yönetimi ile ilgili şu tavsiyeleri verdi:

“Genç liderler büyük, sürdürülebilir, dönüştürücü bir değişim yaratmak istiyorlarsa, kendilerine yalnızca kaynak arayışına nasıl girebileceklerini değil, akranlarıyla, hatta rakipleriyle bile aynı amaç uğruna nasıl kaynaklarını birleştirip, birlikte çalışabileceklerini sormalılar. Genç liderlerin karşılaşacakları bir diğer sorun da, dünyanın öncü kurumlarının geleneksel yöntemlerle çalışmaya devam etmesi. Yeni neslin getirdiği dinamizm ve yeniliklerden faydalanmak için geleneksel liderlerin güven riski alarak, yeni yöntemlerle çalışmaları gerekli. Yani gerek yaşlı, gerek genç, sosyal etki alanında çalışan tüm liderlerin çalışma kültürlerinde kökten bir değişiklik yapmaları, güvene dayalı işbirlikleri kurmaları, her şeyden önce amaca önem vermeleri ve gökyüzündeki en büyük yıldız olmak yerine, başkalarıyla birlikte bir takım yıldızı yaratmayı istemeleri gerekiyor.”

SANAL ORTAMDA GÜVENE DAYALI İLİŞKİ NASIL KURULACAK?

Ağ yaratmanın ana unsurlarından birinin güvene dayalı ilişkiler oluşturabilmek olduğunu vurgulayan Jane Wei-Skillern, özellikle sanal ortamda, iş harici ilişkiler kurmaya zaman ayırmak gerektiğini söyledi. Wei-Skillern, “Örneğin, katılımcılardan biri evde hastalanan biriyle ilgilendiğini paylaşırken, bir başkası iş hayatında elde ettiği bir başarıyı anlatabilir; bu tür paylaşımlar insanların birbirlerine karşı açık olmasını ve güven duymasını kolaylaştırır, konsantrasyonu yükseltir” dedi.

PAYLAŞMAYI BİLEN LİDER

Wei-Skillern, liderlik özelliklerinin de dönüştüğünü anlattı: “Gerçek bir dönüşüm için kontrolcü olmayan, paylaşmayı bilen ve hatta arka planda kalmaktan rahatsızlık duymayan liderlere ihtiyacımız var.”