Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun olacak

12-16 Nisan haftasında ekonomi gündeminde yoğun veri akışı izlenecek. Piyasaların yakından takip edeceği veriler arasında işsizlik, sanayi üretimi ve Merkez Bankası’nın politika faizi kararı yer alıyor. Bütçe dengesi ve konut satışları da yeni haftada açıklanan olan veriler arasında.

İŞSİZLİK 12 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Haftanın ilk önemli verisi yarın saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak olan işsizlik verisi olacak. TÜİK, 10 Mart’tan itibaren işsizlik verilerini üçer aylık dönemler halinde değil aylık olarak açıklamaya başladı. Ayrıca işsiz sayısı hesabında da değişiklikler yapıldı,

Bu adımların, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amaçlı daha genel hedefin parçası olarak şeffaflık amacıyla atılacağı belirtildi.

OCAK AYINDA 12.2 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise yüzde 29,1 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 43,8 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 24,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİ 13 NİSAN’DA

Yeni haftanın bir diğer önemli verisi de sanayi üretimi olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan şubat ayı verisi salı günü saat 10.00’da duyurulacak.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, şubat ayında devam eden corona virüsü salgını önlemlerine rağmen yüzde 8.9 artış ile yükselişini dokuzuncu aya taşıması bekleniyor.

Reuters’ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, sanayi üretiminde şubatta artış beklentileri yüzde 5.7 ile yüzde 9.6 bandında yer alıyor.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının tespitinin ardından geçen yıl mart ayının ikinci yarısından itibaren salgın sürecinde alınan tecrit önlemleri ile bir çok iş yeri kapatılmış, bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara vermişti.

Corona virüsü salgınının ekonomik etkisinin belirginleştiği nisan ve mayıs aylarında sanayi üretimi sırasıyla yüzde 31.2 ve yüzde 19.4 daraldı ancak önlemlerin gevşetilmesiyle haziranda tekrar büyümeye döndü.

OCAKTA YÜZDE 11.4 ARTTI

Sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4, bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

FAİZ KARARI 15 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Yeni haftanın piyasaları yakından etkileyecek en önemli kararı Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı olacak. Politika faizi geçen piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan artırılmış ve daha sonra Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Yaklaşık 4 buçuk ay görevde akalan Ağbal’ın yerine ise eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu atandı.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ankette 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri de öne çekildi.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistten 11’i politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde bir değişiklik beklemezken, bir katılımcı yüzde 18.50 seviyesine düşüş bekliyor. Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3’ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.

DOLAR NASIL ETKİLENİR?

Merkez Bankası’nın faiz kararı doların seyrini de yakından etkileyecek. Reuters’ta geçen hafta Robert Howard tarafından yayınlanan bir yorumda, “Eğer merkez bankası gevşeme yanlısı bir şekilde faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.58 olmasa bile, 8.4850 seviyesini test edebilir” ifadesi yer aldı.

8.4850 seviyesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen ay Merkez Bankası’nın sıkılaştırma yanlısı başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının ardından TL’nin değer kaybetmeye başlamasıyla doların TL karşısında gördüğü dört aylık zirveydi.

Yorumda ayrıca, “Tam tersine, merkez bankası sıkılaştırma yanlısı bir açıklamayla faiz oranını sabit tutarsa dolar/TL kuru 8.00’e inebilir” denildi. Kur geride bıraktığımız haftada 8.10-8.20 arasında dalgalı bir seyir izledi.

Öte yandan bütçe dengesi ve konut satışları da yeni haftada açıklanan olan veriler arasında yer alıyor.