Yeni ticaret savaşlarının fitilini aşı ateşleyecek

Pandeminin yarattığı kaosun etkisi ile büyük bir toplumsal ve ekonomik çöküş yaşayan dünyanın, yeni normali yeni bir parasal sistem ve yeni ticaret savaşları döngüsü içinde karşılaması bekleniyor. Özellikle devletlerin aşı politikasındaki sorunlara dikkat çeken ekonomistlere göre 2021 yılının ikinci yarısında oluşacak aşı fazlalığı yeni ticaret savaşlarının fitilini ateşleyebilir. Hem ölçek hem neden olduğu ekonomik çöküş anlamında benzersiz bir kriz yaşandığını ve aşı dağıtımının burada kritik bir noktayı oluşturduğunu anlatan Ekonomist Lord Jim O'Neill, “Bu yılın ikinci yarısında belki de elimizde aşı fazlası olacak. Bunun sağlıklı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bu durum yeni ticaret savaşlarına sebebiyet verebilir” değerlendirmesini yaptı.

YENİ PARA BİRİMİ

Uludağ Zirvesi'nde pandemi sonrası küresel ekonomiye dair beklentilerini paylaşan O'Neill “Dünyanın karşılaştığı yapısal güçlüklerin büyük bir bölümü ABD Doları'na dayalı finansal sisteme çok bağlı olmamızdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullanarak pandemi sonrası dönemde yepyeni bir para sistemi olan dünyaya geçiş yapılabileceğini dile getirdi.