Yeni yıla 883 bin işçi işsiz girdi

Hükümetin gerçek işsizliği gizlemek için getirdiği işten atma yasağı kağıt üstünde kaldı. Her yıl sonunda binlerce işçiyi işten atan patronlar, bu yıl yasak nedeniyle işten atamadıkları işçileri ücretsiz izne gönderip maaş yükünden kurtuldular. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi verilerine göre, yeni yılın ilk ayında ücretsiz izne gönderilip bin 177 liralık sefalet ücretine mahkum edilenler ordusuna 833 bin işçi daha eklendi. Aylardır İşsizlik Sigortası Fonu'ndan aldıkları günlük 39 lira 24 kuruşla geçim savaşı veren milyonlarca işçi resmi olarak “işsiz” sayılmadığı için gerçek işsiz sayısı düşük görünüyor.

İŞKUR, nakit ücret desteğinin başladığı geçen yılın nisan ayından bu yılın ocak ayına kadar geçen sürede ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinden yararlanamayan 2 milyon 471 kişiye fondan toplam 8 milyar 266 milyon lira nakit ücret desteği ödendiğini açıkladı. Ancak nakit ücret desteğinden yararlananların sayısındaki aylık değişime ilişkin bilgiler verilmedi. İŞKUR verileri üzerinden yapılan aylık bazdaki hesaplamalar nakit ücret desteğinin, pandemi nedeniyle eve kapanılan, işyerlerinin kapandığı yasak dönemlerde hızla arttığını, özellikle de işverenlerin yeni yıla girerken işçi yükünü azaltma eğilimlerini aynen yansıttığını ortaya koydu.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, nakit ücret desteği ödemeleri pandeminin ilk patlak verdiği nisandan haziran ayına kadar artış gösterirken, yasağın geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte hazirandan itibaren düşüşe geçti. Ancak kasım ayından itibaren tedbirlerin artırılmasıyla birlikte zora giren işletmeler yasak nedeniyle işten atamadıkları işçilerini yeniden ücretsiz izne göndermeye yöneldi. Böylece ekimde 539 bine gerileyen nakit destek alanların sayısındaki aylık artış aralık ayında 635 bine kadar çıktı. Bu yılın ocak ayında ise nakit destek alanların sayısı 883 bin kişi birden artarak 7 milyon 22 bin kişiye kadar çıktı.

Sendikalar, ücretsiz izin düzenlemesinin kötü niyetli patronlar için adeta bir silaha dönüştüğü uyarısında bulunmuşlardı.

YASAKLI İŞSİZLER ARTTI

Hükümet, pandemi nedeniyle işleri bozulan işverenlerin işçi çıkarmalarını önlemek için geçen yıl nisan ayından itibaren işten atmayı geçici olarak yasakladı. Ancak bu yasakla birlikte işverenlere yine geçici olarak işçilerini ücretsiz izne gönderme hakkı verildi. Böylece patronlar, işten atmayı düşündükleri işçilerini ücretsiz izne gönderip maaş yükünden kurtuldu. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik sigortasından yararlanamayacak durumda olan işçiler de bu kapsama alındı. Böylece milyonlarca kişi günlük 39.24 liralık “nakdi ücret desteği” programına alındı.