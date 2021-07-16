‘Yeniden yapılandırma’ başvurusu kabul edilmeyen borçlulara yeni başvuru hakkı

Küçük ve büyük ölçekli şirketlerin bankalara olan finansal borçlarının yeniden yapılandırıldığı çerçeve anlaşmasının bazı maddelerinde yeniden yapılandırma sürecini hızlandıracak değişiklikler yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce borçlarını yeniden yapılandırmak için başvurusu kabul edilmeyen şirketlere tekrar başvuru hakkı getirildi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE TEKRAR BAŞVURU HAKKI

Buna göre, küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması (FYYÇA) kapsamına giren ana para borç toplamı 25 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Buna ek olarak vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı seviyeleri çeşitlendirildi.

Küçük ölçekli şirketlerin yapılandırma başvurusu kabul edilmemişse üç ay sonra tekrar başvuru hakkı verildi.

Ayrıca geçen yıl Mart başı ile Eylül sonu arasındaki tüm FYYÇA başvuruları için 180 gün ek süre ve ilave başvuru hakkı verildi.

216 MİLYARLIK BORÇ YENİDEN YAPILANDIRILDI

Son olarak şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılmasındaki sorunların çözülmesi için çerçeve anlaşmaya ilave maddeler alındı. Uygulama süreçlerinin hızlandırılması için de ilave hükümler eklendi.

Yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 2019 yılında devreye alındı. Mayıs sonu itibarıyla büyük ölçekli 202 şirketin 55.6 milyar lira tutarındaki borcu yeniden yapılandırıldı. Küçük ölçekli 28 şirketin ise 323 milyon lira tutarındaki borcu yeniden yapılandırıldı.

TBB verilerine göre, bankaların kendi inisiyatifleriyle yaptıkları yeniden yapılandırmaların Mart sonu itibarıyla toplam tutarı ise 216.1 milyar lira oldu. (REUTERS)

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