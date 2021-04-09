Yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz beklentileri arttı

Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı nisan ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu enflasyon, faiz ve döviz kuru beklentileri, geçen aya göre yükseldi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,54 iken, bu anket döneminde yüzde 13,12 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,55 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde

17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,03 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,53 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,59 ve yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİNDEN ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,95 TL iken, bu anket döneminde

8,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 TL iken, bu anket döneminde 8,78 TL olarak gerçekleşti.