Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

Gıda fiyatlarının ve dolayısıyla da enflasyonun oldukça yüksek seyrettiği ve açlık sınırının 3 bin 146 liraya yükseldiği 2020 yılında, dört kişilik bir ailenin gıda dışı gereksinimleri için yapması gereken harcama 8 bin 41 liraya, yoksulluk sınırı da 11 bin 186 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 45 lira artarak 3 bin 146 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 73 liralık artışla 8 bin 41 liraya çıktı.Alkollü içki ve sigara hariç tutularak hesaplanan gıda dışı harcama miktarı ise 7 bin 497 lira oldu.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi içinyapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da aralıkta 118 liralık artışla 11 bin 186 liraya (alkollü içki ve sigara hariç 10 bin 643 liraya) yükseldi.

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AÇLIK SINIRI 3 BİN 146 LİRA

Gıda fiyatlarında geçen yıl yaşanan yüksek oranlı artışlar, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete göre hesaplanan açlık sınırının 2020 yılı sonunda 3 bin 146 liraya yükselmesine yol açtı. Açlık sınırında yıllık olarak 438 liralık artış oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer araştırmaların aksine yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı 2020 yılında 935 lira artarak 8 bin 41 lira oldu.

Aralık 2020'de giyim ve ayakkabı harcamaları önceki yılın aynı ayına göre 2 lira azalarak 597 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamalar 129 liralık artışla bin 481 liraya çıktı.

Ev eşyası harcamaları 139 lira artarak 875 liraya, sağlık harcamaları 41 lira artarak 278 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları 324 lira zamlandı ve bin 809 liraya çıktı.

Haberleşme harcamaları 16 liralık artışla 305 liraya, eğlence ve kültür harcamaları da 32 liralık artışla 342 liraya yükseldi. Eğitim harcamaları, bir önceki yılın aynı ayına göre 16 liralık artışla 245 liraya yükselirken, otel harcamaları (seyahat-turizm) 94 liralık artışla 837 lira oldu.

Diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar son bir yıldaki 143 liralık büyümeyle 651 liraya çıktı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 544 lirada kaldı. Alkollü içki ve sigara harcamaları hariç tutulduğunda gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama tutarı 7 bin 497 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise geçen yıl aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre bin 372 lira artarak 9 bin 815 liradan 11 bin 187 liraya yükseldi. Alkollü içki ve sigara hariç tutulduğunda ise yoksulluk sınırı 9 bin 275 liradan 10 bin 643 liraya çıktı.