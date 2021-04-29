Yüksek borçlanma maliyeti rekabette dezavantaj yaratıyor

TÜSİAD'ın düzenlediği Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri'nde konuşan Borusan Holding Grup CEO'su Erkan Kafadar, Türkiye'nin pahalı borçlanma maliyetine sahip olduğunu söyledi. Bu yüksek maliyetlerin sıkıntı yarattığını vurgulayan Kafadar, rakip ülkelerin hem düşük faizli hem de yeşil finansmana ulaşarak rekabette iki kere öne geçtiklerini belirtti.

EMİSYONLAR DÜŞÜRÜLMELİ

Moderatörlüğünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun yaptığı online toplantıda Kafadar, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemine ve Türkiye'nin bu noktada yapması gerekenlere değindi. Emisyonu düşürücü projelerin artması gerektiğine dikkat çeken Kafadar, Avrupa'nın da Türkiye'yi iyi bir iş ortağı olarak gördüğünü hatırlatarak, işbirliklerini artırmak istediklerini kaydetti. Kafadar, Türkiye'nin bu süreçte muhataplarla çok yakın ve sıkı ilişki kurması gerektiğini aktardı.

AVRUPA PAZARINDA ALINACAK ÇOK YOL VAR

Avrupa'ya yapılan ihracatın önemine değinen Erkan Kafadar, ihracatın azalması durumunda ülke ekonomisinin de bundan olumsuz etkileneceğini, büyümenin yavaşlayacağını söyledi. Kafadar, “Avrupa'nın ithalatı 6.2 trilyon dolar, bizim burada aldığımız pay yüzde 1.4. Dolayısıyla aldığımız pay çok düşük. Ancak Türkiye'nin Avrupa'da daha fazla yer edineceğine inanıyorum. Oradaki iş ortaklarımız da bunu düşünüyor” dedi.