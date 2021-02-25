Yüksek enflasyon ekonomiyi soğutacak

Düzenlenen online basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, her yıl TÜFE artı yüzde 8 büyümeyi amaçladıklarını ifade etti.

FARKLI ALANDA BÜYÜYECEK

Bu yıl yüksek enflasyon ile ekonominin bir miktar soğuyacağını anlatan Alper, iç tüketimde ise canlılığın devam edeceğini söyledi. Yeni ekonomi yönetimini desteklemeyi sürdüreceklerini anlatan Alper, yeni yönetim ve Merkez Bankası ile iletişimlerinin arttığını, hukuk ve diğer konularda da STK'lar vasıtasıyla mesajlarını vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Yeni ekonomi” olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümeyi planladıklarını belirten Alper, “Yeni ekonomiden gelen işlerin topluluk gelirlerindeki payı yüzde 6'ya ulaştı. Bu kapsamda ‘yeni ekonomi'nin topluluğumuzun banka dışı gelirlerinde yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13'e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Sanayiye büyük önem verdiklerinin altını çizen Alper, Kordsa'nın ABD'de uzay ve havacılık alanlarına yatırım yaptığını, Avrupa'da da benzer adım atacaklarını dile getirdi. Alper, dijitalleşmede pandemi öncesinde attıkları adımlar nedeniyle 2020'ye hazırlıklı girdiklerini sözlerine ekledi.