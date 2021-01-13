Yunanistan’dan aşı sertifikası talebi

Ekonomisinin beşte biri turizme dayanan ve yazdan önce seyahati canlandırmak isteyen Yunanistan, şimdiden kişinin aşı olduğunu kanıtlayacak kendi standart aşı sertifikasını oluşturdu.

Mitsotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektupta, sertifikanın 27 üyeli AB’nin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif etti. Sertifika, tüm ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılabilecek.

Mitsotakis mektupta, “Aşıyı zorunlu ya da seyahat için ön koşul yapmıyorsak da, aşılanan kişiler seyahat etmekte özgür olmalı” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu mektubu aldığını onayladı ve cevap vermeden önce aşınıın dağıtımı ile ilgili gelişmelerle bu konuyla ilgili 21 Ocak’ta yapılacak online AB liderleri toplantısını bekleyeceğini belirtti. (REUTERS)