Yurt dışı yerleşiklerin DİBS ve hisse senedi portföyünde artış

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından açıklanan piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış verilere göre, 8 Ocak haftasında 777 milyon dolar portföy girişi yaşandı. Bunun 491 milyon doları DİBS, 286 milyon doları hisse senedinde gerçekleşti.

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HİSSE 1.86, DİBS 3.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Verilere göre 6 Kasım haftasından 8 Ocak’a kadar yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü 1.86 milyar dolar, DİBS portföyü ise 3.1 milyar dolar arttı.

Yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarındaki yatırımlarını ekonomi politikalarındaki yanlış seçimleri neden göstererek belirgin azaltmışlardı. Hisse payı yüzde 50’nin altına inmişti.

Hazine ne’nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20’sinden fazlasını finanse eden yurt dışı yerleşikler geçen sene yüzde 3’e kadar düşürdükleri paylarını ekonomi yönetimindeki değişim sonrası ise artırmaya başladı. Bu artış geçmişteki yüzde 20’li rakamlarla kıyaslandığında henüz çok düşük seviyelerde.

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EYLÜL’DE YÜZDE 3’Ü GÖRDÜ

Yabancı yatırımcının 2017 sonundaki yüzde 19.4’ük payı 2018’de yüzde 14’e, 2019 sonunda yüzde 10.1’e düşüren yurt dışı yerleşikler en sert düşüşü ise 2020’nin ilk aylarında gerçekleştirdiler.

Henüz yılın ortasına bile gelinmeden Hazine’nin iç borç stokundaki yurt dışı yerleşik payı 2019 sonundaki yüzde 10.1’den yüzde 4.3’e geriledikten sonra eylül sonunda tarihi düşük seviyelere olan yüzde 3’ü gördü. Açıklanmış son güncel veri olan Kasım sonunda ise ilgili oran yüzde 3.7 seviyesinde.

Bankacılar mevcut oldukça düşük seviyedeki DİBS payının önümüzdeki dönemde artış eğilimini sürdürmesini bekliyorlar. (REUTERS)