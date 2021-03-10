Zara’nın da sahibinin kârı yüzde 70 geriledi

Giyim markası Zara’nın da sahibi Inditex grubunun net kârı corona virüsü salgını nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının etkisi ve talebin azalmasıyla 2020’de %70 düşüşle 1.1 milyar euroya (1.31 milyar dolar) geriledi.

Alışverişe yönelik kısıtlamaların Avrupa’nın büyük bir bölümünde yıl sonu tatil sezonunda tekrar devreye alınmasıyla Inditex’in net kârı, dördüncü çeyrekte yüzde 53 düşerek 435 milyon euroya geriledi.

Inditex, dünya genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15’inin Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle hala kapalı olduğunu açıkladı.

ONLİNE SATIŞLAR DENGELEDİ

Refinitiv anketine katılan altı analist, Inditex’in dördüncü çeyrekte 602 milyon euro net kâr açıklamasını beklerken, 24 analistin katıldığı bir diğer ankette ise şirketin 2020’de 1.3 milyar euro net kâr açıklaması bekleniyordu.

Dünya genelinde 6,829 mağazası bulunan İspanyol moda perakendecisi Inditex, 2020’deki toplam satışların geçen yıla göre yüzde 28 düşüşle 20.4 milyar euroya gerilediğini ve online satışlardaki yüzde 77 artışın salgının olumsuz etkilerini kısmen dengelediğini açıkladı. (Reuters)