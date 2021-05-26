Zarar eden ÇAYKUR’dan 5 ayda 4.5 milyonluk reklam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), bu yıl için 4 milyon 590 bin TL'lik reklam sözleşmesi imzaladı. ÇAYKUR, 2017'de Varlık Fonu'na devredildikten sonra 267 milyon lira, 2018'de 657 milyon lira, 2019'da 635 milyon lira ve geçen yıl 547 milyon lira zarar etti. 18 Mart'ta reklam filmi prodüksiyon hizmeti için ihaleye çıkan kurum, 30 Mart'ta bir film şirketiyle 700 bin TL'lik sözleşme yaptı. 15 Nisan'da tekrar ihaleye çıkarak Native Reklam ile 3 Mayıs'ta 3 milyon 890 bin TL'lik sözleşme imzaladı. ÇAYKUR'un bu yılın ilk 5 ayında imzaladığı reklam anlaşmaları 4 milyon 590 bin TL'ye ulaştı.

CİROYA GÖRE MAKULMÜŞ

2019'da 36 milyon 640 bin TL'lik reklam ve tanıtım yaptığı ortaya çıkınca ÇAYKUR, TBMM KİT Komisyonu'na gönderdiği bilgi notunda “Yıllık ciromuzun 3.5 milyar TL olduğu göz önüne alındığında yaklaşık yüzde 1'ine tekabül eden bu miktarın makul olduğu kanaatindeyiz” demişti.